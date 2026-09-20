Atlético de Madrid vs Real Madrid: Fecha, horario y canales

Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentan este domingo 20 de septiembre por el partido correspondiente a la Jornada 7 de LaLiga. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Riyadh Air Metropolitano y comienza a partir de las 08:15 horas del centro de México.

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Este partido es clave para ambos conjuntos que buscan recortar distancias y pelear por la cima del campeonato en este inicio de la campaña 2026-27. El equipo de Diego Simeone intentará hacer valer su localía e imponer condiciones ante su gente, frente a unos merengues que llega dispuesto a llevarse los tres puntos en uno de los derbis más apasionantes del fútbol mundial.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Atlético de Madrid y Real Madrid de este domingo 20 de septiembre por LaLiga se puede ver en México a través de Sky Sports en la TV o por la plataforma de streaming Sky+.

México: Sky Sports y Sky+

Sky Sports y Sky+ Centroamérica: Sky Sports

Sky Sports Sudamérica: ESPN y Disney+ Premium

ESPN y Disney+ Premium Estados Unidos: ESPN Deportes y ESPN+

ESPN Deportes y ESPN+ España: DAZN, DAZN LaLiga y Movistar+

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del local, el Atlético de Madrid llega motivado tras un inicio de torneo sólido donde se mantiene invicto y peleando en la parte alta de la tabla. El conjunto colchonero, apoyado en su solidez defensiva y contundencia al ataque, saldrá al campo con el objetivo de dar un golpe sobre la mesa ante su acérrimo rival de la ciudad y mantenerse en la lucha directa por el liderato.

Por su parte, el Real Madrid afronta este compromiso metido de lleno en la pelea por la vanguardia de la clasificación. La escuadra merengue buscará conseguir el triunfo ante el cuadro rojiblanco y llevarse los tres puntos fuera de casa para afianzarse en la parte alta del torneo, en un escenario exigente donde cada detalle puede definir el rumbo de la temporada.

En síntesis

Atlético de Madrid y Real Madrid juegan este domingo 20 de septiembre.

juegan este domingo 20 de septiembre. El Estadio Riyadh Air Metropolitano albergará el partido a las 08:15 horas.

albergará el partido a las 08:15 horas. La transmisión en México será por Sky Sports y Sky+.