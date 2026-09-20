¿Cuánto dinero ganó Alexandre Pantoja por perder su pelea vs. Joshua Van en UFC 331?

El brasileño no pudo recuperar su corona, pero fue recompensado de gran manera por la compañía.

Encabezar una función estelar en la UFC no solo representa la máxima muestra de confianza por parte de la promotora hacia el talento del peleador, reconociendo que está listo para brindar el espectáculo que la afición exige, sino que también garantiza un salto financiero sumamente importante que rara vez se consigue en otras etapas del circuito.

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En el caso de Alexandre Pantoja, el brasileño encabezó el evento principal de UFC 331 este sábado 19 de septiembre en Los Ángeles. Más allá del alcance mediático global que significa pelear en ese escaparate ante millones de fanáticos, el representante brasileño llegó a la cita con la certeza de embolsarse una cifra astronómica independientemente del resultado dentro de la jaula.

Pantoja se llevó una fortuna de UFC 331

En términos económicos, Pantoja se adjudicó una ganancia cercana al millón y medio de dólares. Aunque no logró quedarse con el triunfo en el octágono, el monto asegurado refleja el estatus y el peso comercial que ostenta dentro de la compañía encabezada por Dana White.

Como ocurre en estos duelos de alto perfil, los ingresos finales del sudamericano se compusieron de varios rubros: la bolsa fija acordada por contrato, la tajada correspondiente a la venta de entradas en el estadio y los porcentajes derivados de las ventas del pago por evento (PPV) a nivel internacional.

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En síntesis