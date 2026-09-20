UFC no lo puede demorar más: Arman Tsarukyan debe pelear por el título

La UFC ya se quedó sin excusas para seguir pateando para adelante lo inevitable. Este sábado 19 de septiembre en la coestelar de UFC 331, Arman Tsarukyan pasó por encima a Mauricio Ruffy con un nocaut estruendoso en el primer asalto y le dejó el balón picando en el área a la directiva. El tipo borró del mapa a una figura en un abrir y cerrar de ojos y obligó a la compañía a mirarlo a los ojos de una buena vez por todas.

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Hay que recordar que a Arman lo metieron de lleno en el ‘freezer’ institucional después de aquella pelea frustrada contra Islam Makhachev a principios de 2025. Desde ese momento, los altos mandos lo mandaron bien atrás en la fila como si fuera un castigo, pero él no se cayó a pedazos: apretó los dientes, volvió a la jaula, sometió de forma implacable a Dan Hooker y ahora borró a Ruffy sin despeinarse.

Arman Tsarukyan allanó el camino para pelear por el título

Miremos el mapa de las 155 libras hoy por hoy: el campeón es Justin Gaethje. Ilia Topuria, a quien Gaethje le arrebató el cinturón, está inactivo y no tiene chances de pisar el octágono hasta febrero de 2027. Más abajo en el ranking aparece Charles Oliveira, a quien Tsarukyan ya le ganó en un duelo cara a cara, y un Max Holloway que parece estar transitando más una etapa de salida que de reconstrucción hacia el título.

A menos que la compañía esté dispuesta a frenar por completo una de las categorías más calientes del deporte y esperar a febrero del año que viene para inventar una deslucida revancha entre Gaethje y Topuria, no existe otro nombre sobre la mesa. Con 29 años, Arman es el paquete completo: fuerte, rápido, con una lucha asfixiante que te desgasta pero que también aprendió a dar espectáculo y liquidar pleitos cuando la oportunidad se presenta.

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No te puedo derribar? Ok BoOM CODAZO Y A DORMIR!!!



LOCURA TOTAL



Justin Gaethje vs Arman Tsarukyan es lo que sigue.#UFC331 pic.twitter.com/rg6WfhOdn6 — MMA Latinoamérica (@ClubDeLasMMA) September 20, 2026

Los caprichos directivos de Dana White ya no tienen ningún tipo de sustento ni lógica ante el nivel superlativo de un peleador que ya acumula seis victorias consecutivas y que no conoce la derrota desde 2022. Seguir buscando vueltas o excusas para no darle el lugar que se ganó a fuerza de puños dentro del octágono roza lo ridículo.

Basta de vueltas, Dana. No importa si a algunos les parece un peleador pesado, si cae simpático o antipático, o si existe el riesgo de que se lesione en el camino. El mérito deportivo tiene que pesar de una buena vez. Arman Tsarukyan hizo todos los deberes, destruyó a cuanto rival le pusieron enfrente y le llegó la hora de pelear por el cinturón del peso ligero.

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En síntesis