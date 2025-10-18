Es tendencia:
¿Cómo y dónde ver EN VIVO y GRATIS Stream Fighters 4 de Westcol?

Revisa dónde puedes sintonizar la jornada que pondrá cara a cara a los mejores creadores de contenido de Latinoamérica.

Por Lucas Lescano

La velada de Stream Fighters promete romper récords de audiencia.
Todos los espectadores que disfrutan de los creadores de contenido en Internet tendrán la posibilidad de verlos sobre el cuadrilátero este sábado 18 de octubre en el evento organizado por Westcol, conocido como Stream Fighters. En Bogotá, se desarrollará la cuarta edición de esta velada que reunirá a celebridades de toda Latinoamérica. A continuación, te contamos dónde y cómo puedes hacer para acceder a la transmisión completamente GRATIS y EN VIVO.

El lugar para ver Stream Fighters 4 EN VIVO

Para todos aquellos que deseen ver la velada de Stream Fighters, deben acceder al canal de Kick de Westcol, el cual será el único encargado de contar con los derechos oficiales de la jornada. De esta manera, todos aquellos que quieras disfrutar de la jornada, deberán acceder a dicha plataforma, la cual es completamente gratuita.

El año pasado, con la tercera edición de Stream Fighters, se rompieron grandes récords de audiencia, ya que se llegaron a calcular 1.4 millones de espectadores en simultáneo. De cara a este nuevo año, se espera que ese número, de mínima, se iguale, para poder mantener el mismo nivel de éxito en el evento.

Westcol es uno de los streamers y creadores de contenido más grande de habla hispana en la actualidad. El colombiano reúne a millones de personas en cada aparición que realiza a través de las redes sociales por su carisma y su particular forma de llegar al público, por lo que se espera que esta vez no sea la excepción y obtenga los resultados que espera.

lucas lescano
Lucas Lescano
