Cronograma confirmado: día, hora, orden de peleas y más de La Velada del Año 6 de Ibai Llanos

Conoce todos los detalles sobre uno de los eventos más esperados del año por los seguidores de las celebridades más importantes de habla hispana.

Tras el paso del Mundial 2026, la actividad deportiva continúa con su rumbo y por esa razón este sábado 25 de julio se llevará a cabo uno de los momentos más esperados del año. La Velada del Año 6, organizada por Ibai Llanos pondrá en escena a las mejores celebridades de habla hispana y el show ya tiene todo su cronograma definido para el fin de semana.

Publicidad

En ese sentido, el inicio del espectáculo que se llevará a cabo en Sevilla está previsto para las 11:00hs del Centro de México con el recibimiento a los invitados especiales del día. Posteriormente, unos 45 minutos después, se le dará paso al primer duelo boxístico del día. Ibai confirmó que La Velada del Año durará 7 horas en total.

A su vez, para aquellos que quieran palpitar los combates horas antes, este viernes tendrá lugar el pesaje oficial de La Velada del Año 6, otorgando la posibilidad a los boxeadores de decir sus últimas palabras luego de haber cumplido con la báscula. El inicio de esta ceremonia será a las 11:30hs de CDMX.

Shows musicales de la Velada del Año

Por otro lado, en los últimos días finalmente se confirmaron quiénes serán los artistas encargados de brillar en el escenario con los shows musicales que se brindan ente medio de los combates del día. Yandel, Juanes, Lucho RK y La Pantera, Anuel AA y Bad Gyal fueron los elegidos por la organización para aportar el entretenimiento.

Publicidad

Los 10 combates confirmados de la Velada del Año 6

Edu Aguirre vs. Gastón Edul Fabiana Sevillana vs. La Parce Clersss vs. Natalia MX Lit Killah vs. Kidd Keo Alondrissa vs. Angie Velasco Gero Arias vs. Viruzz Samy Rivers vs. Roro Marta Díaz vs. Tatiana Kaer Fernanfloo vs. Plex Illojuan vs. The Grefg

En síntesis