El cambio físico de Marta Díaz para La Velada del Año VI: el video tiene más de 7 millones de vistas

La influencer publicó un reel en el que muestra la diferencia de su cuerpo tras cuatro meses de entrenamiento.

Se acabó la espera: este fin de semana se llevará a cabo la sexta edición de La Velada del Año en el Estadio La Cartuja y uno de los combates que más expectativa genera es el de Marta Díaz con Tatiana Kaer, ambas creadores de contenido españolas.

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Marta, hermana de AlphaSniper97 (David Díaz), tiene 3.6 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y utilizó esa red social para mostrar su cambio físico luego de cuatro meses de entrenamiento. Lo hizo a través de un video que ya tiene más de 7 millones de reproducciones.

En el reel, Marta Díaz comienza enseñando su cuerpo desde diferentes ángulos con fecha del 16 de marzo y luego hace una transición hasta el jueves 16 de julio. Así, se constató un gran progreso: aumento de masa muscular y tonificación para llegar en perfectas condiciones físicas a La Velada del Año VI.

El video del cambio físico de Marta Díaz

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¿Cuándo es la pelea entre Marta Díaz y Tatiana Kaer?

La Velada del Año VI se llevará a cabo este sábado 25 de julio de 2026 y el combate de Marta Díaz será el octavo de la noche. Tomando en cuenta que son 10 peleas, el de las influencers españolas ocupará un importante lugar en la cartelera.

En síntesis