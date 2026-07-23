¿Cuándo es La Velada del Año 6? Día, horario, transmisión EN VIVO y cartelera del evento de boxeo de Ibai Llanos

Este sábado 25 de julio no será el día más atractivo en el boxeo, ya que habrá actividad, pero no del nivel más alto con figuras de primer nivel. Sin embargo, no todo está perdido para los amantes del pugilismo, ya que se llevará a cabo La Velada del Año V,I el evento de boxeo organizado por el famoso streamer español Ibai Llanos.

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En el Estadio La Cartuja de Sevilla, algunas de las personalidades más importantes del mundo digital de habla hispana estarán sobre el cuadrilátero para animar a las miles de personas que estarán presentes en el lugar y a las millones que seguirán el evento a través de sus pantallas desde todo el mundo. En ese contexto, aquí te contamos todo lo que tienes que saber para que no te pierdas de nada.

¿A qué hora comienza la Velada del Año VI y cómo ver?

A partir de las 19:00hs de España, 11:00hs del Centro de México, 14:00hs de Buenos Aires y 12:00hs de Bogotá comenzará el evento. Serán 10 los combates que le darán color a la jornada, además de los shows musicales encargados de animar al público mientras ofrecen un tiempo de relajo entre contienda y contienda. Los artistas presentes en el evento serán Yandel, Juanes, Lucho RK y La Pantera, Anuel AA y Bad Gyal.

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La presencia mexicana estará asegurada gracias a los combates que tendrán Natalia MX, quien se enfrentará a Clersss y Samy Rivers, quien estará frente a frente con Roro. Cabe destacar que los peleadores tendrán la protección adecuada que se solicita en los duelo de boxeo amateur. Por último, hay que decir que toda la jornada podrá ser seguida mediante el canal de Twitch de Ibai, aunque aquí en Bolavip tendrás un seguimiento MINUTO a MINUTO EN VIVO con todos los detalles.

Los 10 combates confirmados de la Velada del Año VI

Fabiana Sevillana vs. La Parce Clersss vs. Natalia MX Edu Aguirre vs. Gastón Edul Marta Díaz vs. Tatiana Kaer Gero Arias vs. Viruzz Alondrissa vs. Angie Velasco Lit Killah vs. Kidd Keo Samy Rivers vs. Roro Fernanfloo vs. Plex Illojuan vs. The Grefg

En síntesis

El streamer Ibai Llanos organiza La Velada del Año VI este sábado 25 de julio.

organiza La Velada del Año VI este sábado 25 de julio. El evento de boxeo amateur se disputará en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

de Sevilla. Los 10 combates programados se transmitirán en vivo a través del canal de Twitch.