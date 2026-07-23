¿Cristiano Ronaldo entrará al ring con Edu Aguirre en la Velada del Año 6 de Ibai Llanos?

Este sábado 25 de julio se llevará a cabo La Velada del Año 6 de Ibai Llanos, el evento boxístico que reúne a algunas de las celebridades más importantes. En el Estadio La Cartuja, uno de los protagonistas más importantes será Edu Aguirre, el periodista español amigo de Cristiano Ronaldo que se medirá con el argentino Esteban Edul, y mucha gente se pregunta si el Bicho acompañará a su cercano en el ingreso al cuadrilátero.

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Cristiano Ronaldo no acompañaría a Edu Aguirre

En los últimos días, se viralizó una imagen de Cristiano pasando sus días en Madrid jugando al pádel con amigos, por lo que la ilusión por verlo junto a Edu creció. De todas maneras, se espera que el luso se reincorpore pronto a la pretemporada que está llevando a cabo el Al-Nassr antes de darle inicio a un nuevo año de competencia.

En cuanto a lo organizativo, se espera que la presentación de Aguirre llegue para las 14:00hs del Centro de México, aunque todo quedará sujeto a lo que vaya sucediendo previamente con el resto de enfrentamiento de las contiendas. Aunque todos se mantendrán en vilo por la presentación de Aguirre, todo indica que no estará acompañado de Cristiano.

Respecto a lo deportivo, se espera una enorme superioridad de Aguirre sobre Edul. La preparación que llevó adelante el europeo lo deja varios escalones por encima del sudamericano, por lo que se confía en que se lleve la victoria. De todas maneras, esto queda en un segundo plano si es que se llega a confirmar o existe la sorpresa de ver a Ronaldo saliendo a su lado antes de que Edu suba al ring.

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En síntesis