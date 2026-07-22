¿Juega Lionel Messi? Las alineaciones de Inter Miami vs. Chicago Fire por la MLS

La MLS vuelve a la acción con uno de los partidos más atractivos de la jornada. Inter Miami recibirá a Chicago Fire en un encuentro que promete captar la atención de los aficionados, ya que ambos equipos buscarán un triunfo importante.
El conjunto de Florida afrontará el compromiso con ausencias de peso. Lionel Messi y Rodrigo De Paul no estarán disponibles luego de disputar el pasado domingo la final del Mundial 2026 con la Selección Argentina. Ambos futbolistas todavía no se reincorporaron a Inter Miami tras su participación en la Copa del Mundo.
Del otro lado aparece un Chicago Fire que llega con una enorme expectativa por el posible debut de Robert Lewandowski. El delantero polaco, que dejó Barcelona para convertirse en el gran refuerzo del conjunto estadounidense, podría tener sus primeros minutos oficiales y todas las miradas estarán puestas sobre él.
Alineación de Inter Miami para jugar ante Chicago
- Dayne St. Clair
- Ian Fray
- Gonzalo Luján
- Micael
- Sergio Reguilón
- David Ruiz
- Yannick Bright
- Telasco Segovia
- Mateo Silvetti
- Luis Suárez
- Germán Berterame
Alineación de Chicago Fire para enfrentar a Inter Miami
- Christopher Brady
- Jonathan Dean
- Jack Elliott
- Sam Rogers
- Andrew Gutman
- Mauricio Pineda
- Philip Zinckernagel
- Anton Jönsson Salétros
- Maren Haile-Selassie
- Hugo Cuypers
- Robin Lod
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En sintesis
- Inter Miami jugará sin Lionel Messi ni Rodrigo De Paul tras la final mundialista.
- Robert Lewandowski podría debutar oficialmente con la camiseta de Chicago Fire.
- El entrenador Javier Mascherano dirigirá a Inter Miami frente a Chicago Fire.