¿Juega Lionel Messi? Las alineaciones de Inter Miami vs. Chicago Fire por la MLS

El equipo del futbolista argentino se enfrenta al Chicago Fire por una nueva jornada de la MLS.

La MLS vuelve a la acción con uno de los partidos más atractivos de la jornada. Inter Miami recibirá a Chicago Fire en un encuentro que promete captar la atención de los aficionados, ya que ambos equipos buscarán un triunfo importante.

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El conjunto de Florida afrontará el compromiso con ausencias de peso. Lionel Messi y Rodrigo De Paul no estarán disponibles luego de disputar el pasado domingo la final del Mundial 2026 con la Selección Argentina. Ambos futbolistas todavía no se reincorporaron a Inter Miami tras su participación en la Copa del Mundo.

Del otro lado aparece un Chicago Fire que llega con una enorme expectativa por el posible debut de Robert Lewandowski. El delantero polaco, que dejó Barcelona para convertirse en el gran refuerzo del conjunto estadounidense, podría tener sus primeros minutos oficiales y todas las miradas estarán puestas sobre él.

Alineación de Inter Miami para jugar ante Chicago

Dayne St. Clair

Ian Fray

Gonzalo Luján

Micael

Sergio Reguilón

David Ruiz

Yannick Bright

Telasco Segovia

Mateo Silvetti

Luis Suárez

Germán Berterame

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Alineación de Chicago Fire para enfrentar a Inter Miami

Christopher Brady

Jonathan Dean

Jack Elliott

Sam Rogers

Andrew Gutman

Mauricio Pineda

Philip Zinckernagel

Anton Jönsson Salétros

Maren Haile-Selassie

Hugo Cuypers

Robin Lod

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