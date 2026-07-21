Durante el partido de esta noche, los 'Felinos' acordaron una salida del primer equipo. La info de última hora.

Mientras el equipo sufría en su expedición al Estadio Nemesio Diez, la directiva de Pumas UNAM cerró una nueva baja y otro jugador no seguirá en CU para esta temporada. Tras una negociación express, en pleno juego ante Toluca la institución acordó la desvinculación de una pieza que no iba a tener el protagonismo requerido.

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Durante el partido de la segunda jornada del Apertura 2026, Brian Sales, reconocido periodista auriazul, confirmó una noticia de última hora que aconteció esta noche. Luego de firmarse los últimos papeles entre las partes, este martes se selló la rescisión de contrato de Ulises Rivas, que ya no formará parte de la plantilla auriazul.

De esta manera, Pumas UNAM se quitará de encima un salario que no le estaba dando rédito en lo deportivo, y además tampoco le costará mucho dinero acabar con la relación laboral. Se produjo un acuerdo económico entre las partes donde los ‘Universitarios’ quedaron bien parados y pudieron desprenderse de un “descartable”.

Ulises Rivas no sigue en Pumas UNAM [foto: Getty]

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A los altos mandos del elenco auriazul les hubiese gustado resolver su salida mucho tiempo antes, pero la conflictiva se extendió mucho más de lo necesario. En los últimos cuatro torneos no fue considerado pieza importante en ninguno de ellos y aún así, con el paso de los mercados de fichajes, nunca terminaba de salir del club.

Aunque cuando llegó a la institución hace tres años tuvo continuidad en sus primeros campeonatos con Pumas UNAM, con los cambios de entrenador fue perdiendo terreno. Ulises Rivas sólo sumó 379 minutos (menos de 5 partidos) entre julio 2024 y julio 2026, para tomar noción de lo que han sido sus últimos años en Ciudad Universitaria.

Los números finales de Ulises Rivas en Pumas UNAM:

A lo largo de su paso de tres temporadas completas en los ‘Felinos’, el volante apiló 87 presentaciones, con 8 goles y 2 asistencias en 5156 minutos totales dentro del campo. Tras su paso inicial por Santos Laguna y su estadía para el olvido en Pumas, Ulises Rivas deberá buscar un nuevo desafío profesional a sus actuales 30 años de edad.