Tras la consagración de España en la final frente a Argentina, la FIFA publicó el equipo ideal del Mundial 2026 con los futbolistas que más se destacaron a lo largo del torneo. El once reúne a varias de las grandes figuras que brillaron en la Copa del Mundo.

El Mundial 2026 llegó a su fin el pasado domingo con una edición histórica que marcó un antes y un después en la Copa del Mundo. Por primera vez participaron 48 selecciones y el torneo contó con un total de 104 partidos, ofreciendo más de un mes de futbol al máximo nivel y emociones de principio a fin.

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El gran campeón fue España, que demostró ser el mejor equipo de la competencia. La selección dirigida por Luis de la Fuente levantó el trofeo tras vencer a Argentina en la final y cerró una campaña impecable: terminó invicta, con siete victorias y un empate, consolidándose como el conjunto que mejor fútbol mostró a lo largo del certamen.

Como ocurre en cada Copa del Mundo, las principales figuras del planeta fueron protagonistas. Varias estrellas brillaron con actuaciones determinantes y dejaron momentos inolvidables, confirmando por qué son consideradas las grandes referencias del fútbol internacional.

Lionel Messi, con 39 años, volvió a demostrar que sigue estando a la altura de las nuevas generaciones y fue una de las grandes figuras de Argentina. Del otro lado apareció Kylian Mbappé, quien volvió a ratificar que los Mundiales son su escenario favorito. El francés terminó como máximo goleador del torneo con 10 tantos, mientras que el capitán argentino cerró su participación con ocho conquistas.

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La gran decepción del Mundial fue Lamine Yamal. La joya española, de apenas 18 años, llegaba como una de las máximas atracciones del torneo, pero no logró mostrar su mejor versión. Si bien terminó consagrándose campeón con España, una lesión con la que arribó al certamen condicionó su rendimiento durante gran parte de la competencia.

Tras la final, la FIFA dio a conocer el equipo ideal del Mundial 2026, con los futbolistas que más se destacaron a lo largo del torneo y que dejaron su huella en la histórica edición disputada en Estados Unidos, México y Canadá.

El 11 ideal del Mundial 2026 elegido por la FIFA

La formación ideal quedó integrada por:

Vozinha (Cabo Verde)

Pedro Porro (España)

Lisandro Martínez (Argentina)

Dayot Upamecano (Francia)

Marc Cucurella (España); Rodri (España)

Michael Olise (Francia)

Jude Bellingham (Inglaterra)

Lionel Messi (Argentina)

Erling Haaland (Noruega)

Kylian Mbappé (Francia).

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