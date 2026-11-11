Cuándo y contra quién fue la última pelea de Floyd Mayweather

El anuncio realizado por Ryan García sacudió la industria de los deportes de combate al confirmar una pelea contra Floyd Mayweather para el 6 de febrero de 2027 en Las Vegas. Este choque devolvió al centro de la escena la figura del histórico pugilista invicto, despertando la curiosidad de los aficionados por repasar cuándo y ante quiénes se produjeron sus últimas apariciones sobre la lona.

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Casi 10 años: la última pelea oficial de Floyd Mayweather

Para encontrar la última presentación profesional de Money dentro del boxeo oficial es necesario remontarse al 26 de agosto de 2017 en el T-Mobile Arena de Las Vegas. En aquella oportunidad, el excampeón mundial estadounidense cruzó guantes con la estrella de las artes marciales mixtas Conor McGregor, resolviendo el combate a su favor por nocaut técnico en el décimo asalto para estirar su récord personal a un impecable 50-0 antes de anunciar su retiro definitivo.

A pesar de haber colgado las botas en el circuito profesional, el astro norteamericano mantuvo su vigencia mediática y económica mediante una serie de lucrativas contiendas no oficiales por distintas partes del globo. Su más reciente función de exhibición se celebró el 24 de agosto de 2024 en la Arena CDMX de México, donde se midió en un combate sin fallo oficial a ocho asaltos frente a John Gotti III, en lo que significó un espectáculo pensado exclusivamente para el entretenimiento.

La última pelea oficial de Floyd Mayweather fue en 2017. (GETTY IMAGES)

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A lo largo de los últimos años, Floyd convirtió estas veladas de exhibición en una máquina constante de generar ingresos sin arriesgar su invicto profesional. En el último año llegó a anunciar peleas con Mike Tyson y Manny Pacquiao, pero ninguno de los espectáculos terminó por concretarse, porque también se mantiene en vilo que vaya a presentarse ante García.

La confirmación del pleito ante Ryan García para los primeros meses de 2027 reabre el debate sobre el impacto que tendrá el choque en el ecosistema del boxeo actual. A sus casi 50 años de edad, Mayweather volverá a ponerse los guantes en la capital de Nevada para protagonizar una velada multimillonaria, revalidando su condición de atracción principal en la meca del espectáculo deportivo.

Floyd Mayweather peleará contra Ryan García el 6 de febrero de 2027 en Las Vegas.

peleará contra Ryan García el en Las Vegas. Floyd Mayweather venció a Conor McGregor por nocaut técnico el 26 de agosto de 2017 .

venció a Conor McGregor por nocaut técnico el . Floyd Mayweather enfrentó a John Gotti III el 24 de agosto de 2024 en México.