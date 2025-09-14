La carrera de Canelo Álvarez tiene muchas páginas por escribir. El mexicano tiene 35 años, pero el tiempo no parece ser un límite para que pueda seguir brillando y aspirando a conseguir cosas grandes en el deporte. En ese sentido, luego de la contienda de este sábado 13 de septiembre ante Terence Crawford en la que perdió su trono indiscutido del peso supermediano, ya se está pensando en la próxima pelea que tendrá el tapatío.

Las opciones para Canelo siempre están. Al ser una de las caras del deporte, tiene posibilidades de sobra para elegir el próximo paso que quiere dar. Sin embargo, desde su equipo, que también habla por él, revelaron cuál es el sueño máximo en la carrera de Álvarez antes de despedirse de los grandes escenarios.

El sueño de Eddy Reynoso: revancha Canelo vs. Bivol

Antes de la contienda ante Crawford, el que tomó la palabra fue Eddy Reynoso. El entrenador más cercano de Canelo, conoce a Álvarez desde que era un jovencito, por lo que sabe de memoria lo que busca su pupilo. En ese sentido, el coach manifestó que tienen una espina que buscan sacarse como equipo y es, nada más y nada menos, ante Dmitry Bivol.

Canelo Álvarez y Dmitry Bivol podrían llegar a tener una revancha. (IMAGO)

“Sé que Saúl le puede ganar, estuvimos cerca de hacerlo. Después de esta pelea vamos a replantear bien qué es lo que queremos y tengo confianza en Saúl, sé hasta dónde puede llegar. Me encantaría cerrar el broche con Bivol“, le expresó Reynoso a CNN. ¿Se cumplirá ese último deseo?

En el año 2022, Canelo decidió competir en los semipesados, las 175 libras, ante el ruso que se presentó en su categoría más cómoda. La victoria para el europeo fue muy contundente. Aunque luego Álvarez expresó que no estaba en su mejor forma, lo cierto es que la diferencia de peso se sintió en la potencia de uno y otro. De cualquier manera, Reynoso y el propio Saúl sostienen que las cosas podrían ser distintas en una revancha.

De todas maneras, al haber perdido ante Crawford, se abre la inevitable posibilidad de pensar en una revancha ante Bud, algo que él mismo ve con buenos ojos. Será interesante ver qué camino decide tomar el nuevo campeón (si no se retira) y si se termina por concretar un duelo de desquite que sería todavía más histórico.