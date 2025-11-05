Dmitry Bivol, campeón indiscutido del peso semipesado y considerado uno de los mejores libra por libra del planeta, atraviesa una recuperación favorable tras someterse a una cirugía de hernia de disco, con el objetivo de regresar a la actividad durante el primer trimestre de 2026.

Publicidad

Publicidad

Según explicó su promotor, Eddie Hearn, el boxeador ruso de 34 años ha sido contundente respecto a su futuro: no contempla peleas de preparación ni rivales de menor nivel. Su regreso, afirmó, será únicamente frente a los nombres más importantes del boxeo actual.

Los rivales por los que va Dmitry Bivol

“Lo importante y clave con él es que solo quiere peleas grandes, mucho dinero y pruebas verdaderas. David Benavidez y Artur Beterbiev son pruebas verdaderas, pero son peleas muy peligrosas”, aseguró el director de Matchroom Boxing en diálogo con The Ring. .

Por otro lado, añadió: “Es un tipo tranquilo, pero no le interesa una pelea al azar, quiere a Canelo Álvarez, Benavidez, Beterbiev, quizás Jai Opetaia. Solo quiere los desafíos, estoy seguro de que lo tendremos de vuelta en una pelea grande pronto”.

Publicidad

Publicidad

Canelo Álvarez está en el radar de Dmitry Bivol para el futuro. (GETTY IMAGES)

Bivol (24-1, 12 KOs) fue protagonista de uno de los duelos más destacados de 2025 al vencer por decisión unánime a Artur Beterbiev, revancha en la que unificó todos los títulos del peso semipesado y selló su consagración como campeón absoluto. Tras aquella victoria, decidió dejar vacante el cinturón del CMB para evitar una defensa obligatoria ante David Benavidez, priorizando la posibilidad de una trilogía con Beterbiev que finalmente no pudo concretarse debido a la lesión que arrastraba.

ver también Gervonta Davis fue sentenciado por el presidente del Consejo Mundial de Boxeo: “Muy lamentable”

Esa dolencia en la espalda, que lo había acompañado durante casi diez años, terminó por exigir una cirugía en agosto, poco después de que la FIB ordenara su combate mandatorio ante Michael Eifert. Reconocido como Boxeador del Año en 2021 tras sus victorias sobre Canelo Álvarez y Gilberto “Zurdo” Ramírez, Dmitry Bivol mantiene intacta su reputación en el deporte, con la mira puesta en un regreso triunfal a la élite en 2026.

Publicidad