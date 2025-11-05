David Benavidez terminó con el misterio y reveló quién es más duro entre Dmitry Bivol y Artur Beterbiev

David Benavidez ya piensa más allá de su próxima pelea y tiene en la mira a dos de los nombres más grandes del peso semipesado: Artur Beterbiev y Dmitry Bivol. El boxeador estadounidense de ascendencia mexicana, actual campeón unificado del CMB y la AMB, quiere dejar en claro quién es el mejor de la división y alcanzar el estatus de campeón indiscutido.

El más duro entre Bivol y Beterbiev para Benavidez

En diálogo con Boxing News, Benavidez reconoció que ambos rivales serían sumamente exigentes, aunque considera que enfrentar a Beterbiev representaría el reto más complicado. “Creo que una pelea con Beterbiev sería más del gusto de los aficionados. Sería una pelea más dura”, expresó el Monstruo Mexicano.

Por otro lado, señaló: “Beterbiev es un peleador más rudo, que te presiona, que te va encima todo el tiempo. mientras que Bivol es alguien al que tienes que ir a buscar, cazarlo en el ring”.

David Benavidez desea con ansias obtener una pelea grande en el boxeo. (GETTY IMAGES)

Pese a esa diferencia, Benavidez dejó en claro que no teme a ninguno y que estaría dispuesto a subir al ring con cualquiera de los dos: “Estoy dispuesto a pelear con quien sea. Creo que una pelea más atractiva para la afición sería yo contra Beterbiev, sería una gran pelea. Pero incluso una pelea mía contra Bivol también sería muy buena. He hecho mucho sparring con Bivol”.

Mientras tanto, el campeón se encuentra en Dubái desde hace más de una semana, adaptándose al clima y afinando los últimos detalles de su preparación para su compromiso del 22 de noviembre en Arabia Saudita, donde enfrentará a Anthony Yarde antes de ir en busca de los grandes nombres que lo separan del título indiscutido.