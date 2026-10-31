Dentro de un evento inolvidable esta tarde en Riad, Arabia Saudita, Canelo Álvarez venció al francés Christian Mbilli y le devolvió la sonrisa a todos sus fanáticos. El pugilista mexicano demostró su mejor versión y se quedó con el título del campeonato mundial supermediano del CMB (Consejo Mundial de Boxeo).

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¿Cuánto dinero ganó Canelo Álvarez por vencer a Christian Mbilli?

Tras la pelea en el ANB Arena del complejo Boulevard City, Saúl Álvarez embolsó una fortuna: serán ¡100 millones de dólares! por su participación en el ring de este sábado. De esta manera, el mexicano da un golpe sobre la mesa, vuelve a incrementar su patrimonio y se lleva nuevamente una cifra de múltiples ceros para su cuenta.

En el caso de Christian Mbilli, pese a haber sido superado por Canelo Álvarez, el perdedor cobró 9 millones de dólares. Considerando que las carreras de uno y otro no se equiparan y que el mexicano tiene mucha más espalda, es una cifra interesante para el camerunés. Seguramente en el futuro podrá conseguir mejores premios.

En este punto, vale aclarar una cuestión: Saúl Álvarez y Christian Mbilli no ganaron esos montos por “ganar” o “perder” la pelea. En la previa se había acordado que cada uno recaudaría esas cifras. Fue el arreglo comercial que se había realizado al momento de organizar este megaevento de boxeo por el campeonato mundial supermediano.

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En síntesis