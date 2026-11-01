La pelea más deseada de Canelo Álvarez para 2027: revancha ante Terence Crawford

Canelo Álvarez superó a Christian Mbilli por decisión unánime en Riad y reconquistó el campeonato mundial de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo, uno de los cinturones que había cedido el año pasado en su duelo ante Terence Crawford. A pesar de festejar este nuevo triunfo en territorio árabe como si fuera la primera conquista de su carrera profesional, el tapatío dejó en claro que mantiene intacta la obsesión de acordar una revancha estelar.

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Aunque el pugilista norteamericano permanece felizmente alejado de los cuadriláteros tras aquel enfrentamiento, el tapatío no pierde las esperanzas de concretar un segundo capítulo sobre el tapiz. En el horizonte inmediato de la división también aparece el guatemalteco Lester Martínez, monarca interino del organismo que presenció la función en la arena saudí y aspira a desafiar al ganador. Sin embargo, el ídolo mexicano prefiere enfocar sus próximos días en el descanso y delegar la planificación de su agenda deportiva.

Canelo expresó: “Esperemos que sí, esperemos que sí», respondió al ser consultado sobre si el choque con Crawford sigue en pie entre sus metas principales, agregando a continuación: “La verdad que nos encantaría tener esa revancha, como te digo, y si no vamos a seguir adelante con esta carrera, pero ojalá que se pueda dar esa pelea”.

Al ser interrogado sobre los pasos a seguir y la posibilidad de cruzarse con Martínez o insistir por el choque ante el norteamericano, el peleador azteca prefirió no apresurar definiciones: “La verdad ahorita a descansar. Eddy es el que decide eso, yo nada más peleo, entreno y a darle”. De esta forma, la decisión sobre el próximo rival quedará completamente supeditada a la estrategia de su entrenador, Eddy Reynoso.

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Más allá de las proyecciones a futuro, la victoria significó un hito emotivo para el atleta de Guadalajara, quien comparó esta consagración con su coronación inicial de marzo de 2011 ante Matthew Hatton en el peso superwelter. En ese sentido, concluyó expresando la profunda satisfacción que le genera volver a vestir el furgón verde y oro: “Me sentí como cuando gané mi primer título mundial, después de 21 años de profesional, 16 años de mi primer campeonato mundial, me siento como si hubiera ganado el primero. Estoy muy agradecido con toda la gente que siempre me apoya y representando a mi país con mucho orgullo, a México con mucho orgullo, trayendo a México a todas partes del mundo”.

En síntesis