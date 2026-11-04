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Con un solo club de Liga MX, Opta anunció el ranking de los 100 mejores equipos del mundo

La marca líder mundial de datos deportivos publicó un listado que dio que hablar entre los fans.

Opta y una enumeración muy particular.
Opta y una enumeración muy particular.

Propiedad de Stats Perform, Opta es una licencia reconocida en todo el planeta por su capacidad de recopilar, procesar y divulgar estadísticas del mundo del deporte. Es la fuente de acceso por excelencia a los datos de todas las disciplinas, y una totalmente verídica en el análisis de lo que ocurre en el ámbito del futbol.

En las últimas horas, la marca registrada se volvió viral a raíz de uno de sus estudios más especializados. La entidad anunció el ranking de los 100 mejores equipos del mundo, que elabora anualmente a partir de una compilación de indicadores. La compañía cruzó una serie de métricas y factores que decantaron en ese informe.

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Dentro de los resultados que arrojó la investigación de Opta, aparece una particularidad. Figura un sólo club de la Liga MX, de los dieciocho que participan habitualmente en la Primera División. Si bien hubo varios equipos compitiendo en instancias decisivas en el último tiempo en México, únicamente uno logró colarse en el ranking.

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En el listado que terminó diagramando Opta en base a sus estadísticas, Toluca es el único representante mexicano que consiguió un lugar entre los 100 mejores. El cuadro escarlata consiguió múltiples títulos locales e internacionales en ese período, que le permitieron ganarse un espacio. Los ‘Diablos Rojos’, en un escalón privilegiado.

En la enumeración publicada, el ‘Chorizopower’ llegó hasta el 85° puesto, justo por encima de Panathinaikos griego y justo por debajo del París FC francés. Otros clubes latinoamericanos que sí están incluidos son, por ejemplo, Boca Juniors, River Plate y Flamengo. Pero Toluca es el único de los integrados que pertenece a nuestra Liga MX.

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Este ranking del que forma parte Toluca está encabezado por el Arsenal de Inglaterra, campeón de la Premier League y subcampeón de la última Champions. Por detrás completan el “top-five” clubes de altísimo nivel como Bayern Munich, Manchester City, Barcelona y París Saint-Germain. Opta los organizó en ese orden.

El ranking de 100 mejores equipos del mundo según Opta:

Martín Zajic
Martín Zajic
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