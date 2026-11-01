La reacción de Julio César Chávez a la victoria de Canelo Álvarez sobre Christian Mbilli

Julio César Chávez analizó en detalle la victoria por decisión unánime de Canelo Álvarez sobre Christian Mbilli durante su participación en la transmisión oficial de Box Azteca. El histórico excampeón mexicano destacó la inteligencia táctica del tapatío para esquivar los impactos del camerunés y su enorme capacidad para administrar los tiempos del combate a lo largo de los doce asaltos en Riad. Este triunfo le permitió al azteca recuperar el campeonato mundial de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo, faja que había cedido el año anterior frente a Terence Crawford.

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La consagración en territorio árabe marcó el regreso oficial del ídolo de Guadalajara tras más de un año de inactividad, desde aquella dura caída sufrida en septiembre de 2025 que significó el tercer tropiezo profesional de su carrera tras los antecedentes ante Floyd Mayweather Jr. y Dmitry Bivol. A sus 36 años, el boxeador consolidó una nueva etapa en su trayectoria al imponer su jerarquía frente al invicto europeo, demostrando que sus recursos defensivos continúan vigentes en la élite mundial.

Durante los primeros pasajes de la contienda, el gran referente histórico del pugilismo azteca valoró la postura calculadora del tapatío desde el análisis televisivo: “Canelo peleando muy cerebralmente, quitándose los golpes. Mbilli no tan agresivo, pero creo que los golpes de poder son de Canelo, aunque Mbilli también está forzando la pelea. No sé por qué presiento que Canelo lo va a noquear. Cuando Canelo se pare a intercambiar con Mbilli, lo va a noquear, pero si se para de golpear es ahí donde no me gusta. Canelo es muy inteligente, es ahí donde lo puede noquear”.

Con el correr de los minutos y la llegada de la segunda mitad del enfrentamiento, la leyenda puso el foco en el manejo de la experiencia por parte del campeón mundial, quien controlaba las acciones sin necesidad de acelerar el ritmo ofensivo: “Canelo ganándole con muy poquito, en el sentido de la experiencia, en el sentido de quitarse golpes. No se desespera, lo está haciendo bien. Toda su experiencia la está asimilando muy bien. El Canelo se la está llevando con su experiencia y lanzando el jab. El que debe apretar es Mbilli porque está perdiendo la pelea. Canelo está muy cómodo, mientras no lo fuercen, Canelo está a toda madre con el puro jab”.

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Aunque el pronóstico inicial del histórico analista auguraba un desenlace por la vía rápida ante las oportunidades de contragolpe, la contienda se consumó con el recorrido completo sobre la lona. La lectura de las tarjetas ratificó la superioridad del tapatío, validando el planteo inteligente que el propio Chávez aplaudió desde la cabina de transmisión para devolver a México un cinturón de máxima jerarquía.

En síntesis