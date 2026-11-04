En medio de un trajín de la temporada donde acumula tres juegos sin triunfos, el América se cruzó con un obstáculo más rumbo a la lucha por el superliderato de la tabla. Las ‘Águilas’ perderán a una de sus piezas más desequilibrantes de cara a la recta final de la fase regular del Apertura 2026, que será difícil de reemplazar en el once.

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En la previa de las dos jornadas decisivas del campeonato, las ‘Águilas’ sufrieron la baja de Brian Rodríguez por lesión. El delantero uruguayo quedó marginado de lo que viene para el América y representa un dolor de cabeza para el cuerpo técnico. El ‘Rayito’ es un jugador que aporta mucho al sistema de su compatriota Guillermo Almada.

Luego de los estudios médicos, se confirmó que el charrúa presenta un desgarre en el cuádriceps izquierdo, que lo apartará del resto del grupo por un tiempo. Brian Rodríguez comenzará una recuperación que le hará perderse partidos importantes en esta Liga MX. América quiere quedar primero y deberá lograrlo sin el atacante.

América no contará con Brian Rodríguez [Foto: Getty]

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Ante este panorama, Brian Rodríguez fue rápidamente descartado para el Clásico Capitalino ante Pumas de este fin de semana en Ciudad Universitaria. Sin el ‘Rayito’ y con Alex Zendejas entre algodones, Almada deberá rearmar el ataque del América, quizás regresando al “doble nueve”. Lo cierto es que el uruguayo apoyará desde fuera.

La buena noticia para las ‘Águilas’ es que la lesión del charrúa no es de gravedad ni de alto grado. Según ESPN, Brian Rodríguez estará fuera por los próximos dos partidos del América (ante Pumas y también ante Tigres). Así, no regresaría en lo que resta de la fase regular. La intención es no apresurar los plazos de rehabilitación del extremo.

Bajo estas circunstancias, el ‘Rayito’ volvería a jugar en la ida de cuartos de final de la Liguilla, instancia para la cual el América ya se encuentra clasificado. El delantero se pondrá a punto para retornar al ciento por ciento física y futbolísticamente para la Fiesta Grande. El equipo lo necesitará en su mejor forma para los Playoffs de la Liga MX.