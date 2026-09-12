¿Cuánto dinero ganó Conor Benn por perder su pelea con Ryan García en Las Vegas?

Uno de los choques más mediáticos y esperados del calendario boxístico tuvo como protagonista a Conor Benn en su cruce frente a Ryan García. Más allá del duro desenlace sobre el cuadrilátero, donde el pugilista británico terminó siendo noqueado de forma prematura en el segundo round, el evento le garantizó a The Destroyer una compensación económica verdaderamente impresionante.

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La fortuna que ganó Conor Benn vs. Ryan García

A pesar de haber sucumbido rápidamente ante el poder de su rival, se calcula que Benn se llevó una suma cercana a los 15 millones de dólares por subir al ring. Si bien las promotoras organizadoras suelen mantener en reserva los números exactos de los contratos, los reportes financieros del entorno del deporte calculan dicho monto en función del nivel del evento y la escala salarial del europeo.

Hay que recordar que este cuantioso cheque se compone del dinero garantizado de antemano entre las empresas promotoras y el equipo del peleador, sumado al porcentaje correspondiente por la venta de entradas en la arena, los contratos publicitarios y la recaudación global del pago por evento (PPV) en las plataformas de transmisión.

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De este modo, a pesar del amargo sabor que dejó la derrota por la vía rápida en el segundo asalto, Benn sigue consolidando su estatus dentro del plano financiero internacional. Su presencia en las veladas de mayor cartelera demuestra el gran atractivo comercial que posee su figura, garantizándole ingresos de primer nivel cada vez que le toca enfundarse los guantes.

En síntesis