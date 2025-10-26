Ya es cada vez más habitual ver como protagonistas de la UFC deciden desembarcar en el boxeo. El cambio de deporte les permite obtener ganancias que dentro de la jaula no podrían llegar a experimentar y este factor es innegable. Sin embargo, que una superestrella de las MMA como Alex Pereira esté pensando en cambiar el rumbo tan drásticamente sorprendió a más de uno.

El Poatan Pereira no descarta boxear antes de retirarse

El Poatan recuperó su corona de los semipesados tras propinarle un espectacular nocaut a Magomed Ankalaev en cuestión de segundos en el UFC 320 que se desarrolló a principios de mes. Aunque es una de las caras de la compañía de forma indiscutida, Pereira tiene decidido que piensa experimentar todo lo posible a lo largo de su carrera y que el boxeo es una opción más que concreta.

“Definitivamente voy a boxear. Dejé claro que quiero pelear boxeo, es lo mismo, ¿no? Cuando entré al kickboxing, no me creían, MMA, igual, con el boxeo, dirán lo mismo. Pero estoy acostumbrado, no me importa. Solo quiero salir y pelear, no se trata de buscar más dinero, me gusta el desafío, quiero ser el mejor“, le comentó Pereira a Connect Cast.

Alex Pereira podría ser la nueva gran incorporación del boxeo en el futuro. (GETTY IMAGES)

La particularidad y el factor que enciende todas las alarmas en el octágono es que Pereira ya tiene 38 años, número que señala que el final del camino está cada vez más cerca. En ese sentido, los aficionados que lo disfrutan dentro de la jaula esperan que esta decisión se posponga lo más posible o que, en todo caso, nunca se concrete.

Por otro lado, aquellos amantes del boxeo se imaginan con la posibilidad de tener a uno de los mejores strickers de la historia desarrollándose únicamente en el box. Pereira no quiere retirarse sin darse el lujo de hacer lo que sus ganas le indican, por lo que pareciera que el camino lo lleva a terminar sobre un cuadrilátero.

