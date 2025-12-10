Otra vez el mundo del boxeo fue sacudido por una noticia inesperada. Luego de una confirmación que sorprendió a muchos, ahora se anunció el lugar y la fecha en la que se enfrentarían Mike Tyson y Floyd Mayweather. El que tomó la palabra para revelar estos detalles tan fundamentales fue el propio Iron Mike, quien no hizo más que alimentar la enorme expectativa que hay sobre el enfrentamiento.

Publicidad

Publicidad

Lugar y fecha para la pelea de Mike Tyson vs. Floyd Mayweather

A pesar de que recibieron múltiples críticas por confirmar una pelea que, para gran parte del deporte, no tiene razón de ser, lo cierto es que Tyson anunció que el duelo ante Mayweather sigue en pie. En ese sentido, Mike reveló que sería en marzo de 2026 y en África, dándole la posibilidad de recibir uno de los eventos más convocantes del próximo año a un lugar poco habitual del pugilismo.

“Mierda, estoy bastante seguro de que yo también estaría bastante molesto si fuera otra persona. Yo también estaría furioso con Mayweather. ¿Cómo demonios durante 29, 30 años, sigues ganando tanto dinero? Yo también estaría furioso, yo también estaría odiando a Mayweather. La gente solo habla de ganadores, yo soy un ganador, así que sigan hablando”, se había defendido Maywaether en su momento de las críticas.

Las leyendas confirmaron el duelo más espectacular de todos los tiempos.. (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

En los últimos días, Tyson comentó en conversación con An Experience With: “Será en marzo y será en África. Va a ser increíble. Vamos a romper todos los récords. Será uno de los eventos más grandes en la historia del deporte”.

En estos casos no queda otra opción más que esperar el paso del tiempo. El reloj avanzando es el único que terminará por confirmar si todas las confirmaciones que van llegando alrededor de este duelo son ciertas o si finalmente se trata de una estrategia de marketing capaz de mantener los nombres de ambas leyendas en primer plana.

ver también Floyd Mayweather contundente sobre Anthony Joshua vs. Jake Paul: “No debería seguir adelante”

En síntesis