Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boxeo

David Benavidez reveló quiénes son los tres mejores libra por libra del boxeo

El Monstruo Mexicano no dudó en dejar a Canelo Álvarez fuera de la lista selecta de estrellas.

Por Lucas Lescano

David Benavidez tiene claro quiénes son los mejores libra por libra.
© Getty ImagesDavid Benavidez tiene claro quiénes son los mejores libra por libra.

Uno de los debates que más apasiona a los amantes del boxeo está ligado al hecho de intentar ubicar, de la manera más objetiva posible, a los mejores libra por libra del presente. David Benavidez se sumó a la conversación y argumentó los motivos de sus elecciones. ¿Con sorpresas?

Publicidad
Óscar de la Hoya y el peor error que puede cometer Terence Crawford tras vencer a Canelo Álvarez

ver también

Óscar de la Hoya y el peor error que puede cometer Terence Crawford tras vencer a Canelo Álvarez

El mejor libra por libra para Canelo Álvarez

El Monstruo Mexicano no dudó en colocar a Oleksandr Usyk en lo más alto de todo. El norteamericano respeta de sobremanera al ucraniano campeón indiscutido de los pesos pesados, por lo que entiende que no hay forma de destronarlo del lugar de privilegio.

Oleksandr Usyk reveló que buscará más desafíos luego de derrotar a Tyson Fury.

Oleksandr Usyk fue elegido como el mejor libra por libra por David Benavidez. (IMAGO)

Creo que Usyk es el número uno, sin duda. No creo que nadie se le acerque por la cantidad de peleas importantes que ha ganado consecutivamente. Incluso cuando era peso crucero, peleaba contra los mejores boxeadores. Y luego subió a peso pesado y nadie le daba muchas oportunidades. Salió y los eliminó a todos”, le comentó Benavidez a FightHype.

Publicidad

Consecutivamente, en el ranking de Benavidez apareció Terence Crawford. La victoria sobre Canelo Álvarez le dio un respeto aún mayor del mundo del boxeo hacia su persona, por lo que David no dudó en colocarlo por detrás de Usyk. El podio lo completó Naoya Inoue, el japonés que reina en los supergallo como quiere, dejando en el camino a cualquier rival que se le pone enfrente.

El campeón del mundo que destrozó a Canelo Álvarez con 6 palabras

ver también

El campeón del mundo que destrozó a Canelo Álvarez con 6 palabras

Terence Crawford porque hizo algo que no pensé que iba a hacer: le ganó a Canelo. Subió tres categorías de peso. O sea, lo hizo parecer bastante fácil, así que hay que darle el mérito a Crawford. Inoue necesita esa gran victoria… Inoue es sin duda un gran peleador libra por libra, un peleador increíble, un talento increíble, pero aún necesita esa victoria para realmente llegar a la cima”, cerró.

lucas lescano
Lucas Lescano
Lee también
La dura crítica que recibió Canelo Álvarez: "Así de grande es su ego"
Boxeo

La dura crítica que recibió Canelo Álvarez: "Así de grande es su ego"

Afirman que Crawford podría derrotar a David Benavidez
Boxeo

Afirman que Crawford podría derrotar a David Benavidez

El mejor entre Floyd Mayweather y Terence Crawford, según David Benavidez
Boxeo

El mejor entre Floyd Mayweather y Terence Crawford, según David Benavidez

Santos trató de temeroso al América y señaló al futbolista que está desaparecido
América

Santos trató de temeroso al América y señaló al futbolista que está desaparecido

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo