Uno de los debates que más apasiona a los amantes del boxeo está ligado al hecho de intentar ubicar, de la manera más objetiva posible, a los mejores libra por libra del presente. David Benavidez se sumó a la conversación y argumentó los motivos de sus elecciones. ¿Con sorpresas?

Publicidad

Publicidad

ver también Óscar de la Hoya y el peor error que puede cometer Terence Crawford tras vencer a Canelo Álvarez

El mejor libra por libra para Canelo Álvarez

El Monstruo Mexicano no dudó en colocar a Oleksandr Usyk en lo más alto de todo. El norteamericano respeta de sobremanera al ucraniano campeón indiscutido de los pesos pesados, por lo que entiende que no hay forma de destronarlo del lugar de privilegio.

Oleksandr Usyk fue elegido como el mejor libra por libra por David Benavidez. (IMAGO)

“Creo que Usyk es el número uno, sin duda. No creo que nadie se le acerque por la cantidad de peleas importantes que ha ganado consecutivamente. Incluso cuando era peso crucero, peleaba contra los mejores boxeadores. Y luego subió a peso pesado y nadie le daba muchas oportunidades. Salió y los eliminó a todos”, le comentó Benavidez a FightHype.

Publicidad

Publicidad

Consecutivamente, en el ranking de Benavidez apareció Terence Crawford. La victoria sobre Canelo Álvarez le dio un respeto aún mayor del mundo del boxeo hacia su persona, por lo que David no dudó en colocarlo por detrás de Usyk. El podio lo completó Naoya Inoue, el japonés que reina en los supergallo como quiere, dejando en el camino a cualquier rival que se le pone enfrente.

ver también El campeón del mundo que destrozó a Canelo Álvarez con 6 palabras

“Terence Crawford porque hizo algo que no pensé que iba a hacer: le ganó a Canelo. Subió tres categorías de peso. O sea, lo hizo parecer bastante fácil, así que hay que darle el mérito a Crawford. Inoue necesita esa gran victoria… Inoue es sin duda un gran peleador libra por libra, un peleador increíble, un talento increíble, pero aún necesita esa victoria para realmente llegar a la cima”, cerró.