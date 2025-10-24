Uno de los grandes interrogantes en el mundo del boxeo está centrado en el retiro o no de Tyson Fury. El Rey Gitano anunció que se alejaría de los cuadriláteros a principios de año, pero una gran parte del deporte no le creyó. Tiempo después, se anunció que estaba listo para volver con una pelea de primer nivel, pero ahora se dio marcha atrás y el británico continuaría sin ponerse los guantes.

Fury no tiene motivación para regresar al boxeo

En los últimos días se especuló con una contienda con Anthony Joshua, aunque también se barajó la posibilidad de que se midiera con Oleksandr Usyk para completar una trilogía que sería verdaderamente histórica. Finalmente, el propio Fury rompió el silencio y expresó que no tiene ningún tipo de motivación para subirse al cuadrilátero una vez más a los 37 años.

“Para mí, ¿Qué sentido tiene? Si me das otros 100 millones de dólares, ¿Qué voy a hacer con ellos? No tengo ninguna razón para volver a un ring de boxeo. Tengo 37 años y me han dado una paliza durante los últimos 25, ¿Para qué quiero volver al boxeo? Antes era por el dinero, los títulos, todas esas cosas. Pero ahora tengo más dinero del que puedo gastar, tengo cinturones y títulos ilimitados, ¿Y eso me hace más feliz? No. ¿Fue la persecución mejor que la victoria? Sí”, expresó Fury en FurociTV.

Tyson Fury y Oleksandr Usyk no tendrían la tan esperada trilogía. (GETTY IMAGES)

Y además señaló: “La escalada fue mejor que la maldita cima de la montaña, para ser justos. Siempre es así… Ya no tengo objetivos, no tengo más. Podría volver al boxeo en cualquier momento, pero simplemente no quiero, ¿Sabes? Puedes ofrecerme mil millones hoy y no me haría cambiar de opinión, no me emocionaría porque ya superé ese punto de preocuparme por lo que piensen los demás”.

Suena un tanto paradójico lo que manifiesta Fury, porque él mismo había anunciado en sus redes sociales que tendría una nueva pelea con Usyk. Casi como si estuviera jugando al despiste, nadie en el mundo del deporte puede descifrar lo que hará el británico en el futuro y si permanecerá en el retiro o si tendrá una función extra que sirva como la despedida.