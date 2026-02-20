El Estadio Cuauhtémoc de Puebla recibe otra dura noticia en la previa de la Copa del Mundo 2026. Luego de haber sido excluido como sede de entrenamiento para la cita mundialista, ahora Pablo Milad -presidente de la Federación Chilena- descartó el amistoso contra la Selección Española en suelo poblano.

Mientras en México esperaban la confirmación, desde la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP) bajaron el pulgar y explicaron los motivos a través de Milad. “Lo de España nunca fue cien por ciento, tuvimos conversaciones con el presidente de la Federación, pero no se llegó a concretar”, comentó en declaraciones para la prensa recogidas por Infobae.

Iluminación del Estadio Cuauhtémoc de noche (GETTY IMAGES)

No obstante, el directivo chileno descartó que haya sido por cuestiones del estado del campo de juego o algo similar: “España tenía demasiadas ofertas de diferentes ciudades de México, también lo ofrecían: ‘Vengan a jugar aquí, les vamos a dar tal y tal cosa’, y eso fue un hecho que no aseguró el partido”.

Asimismo, el presidente de la Federación Chilena anticipó que trabajan en otros amistosos con seleccionados del Viejo Continente: “Nosotros estamos concretando partidos ya en Europa, que vamos a dar a conocer los próximos días, ya firmando los contratos correspondientes. Van a ser equipos que participan en el Mundial en forma directa“.

Una inversión que no logró su cometido

En el Estadio Cuauhtémoc de Puebla se invirtieron alrededor de cinco millones de pesos para adecuación y promoción en busca de atraer seleccionados internacionales. Sin embargo, José Luis García Parra -coordinador del Gabinete Estatal de Puebla- confirmó que ni Corea del Sur ni Sudáfrica eligieron el Cuauhtémoc como base para el Mundial 2026.

En síntesis

