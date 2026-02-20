Es tendencia:
¿Juega Ángel Correa? Las alineaciones de Tigres UANL vs. Pachuca por la Jornada 7 del Clausura 2026

Tigres y Pachuca se enfrentan este viernes en El Volcán en el primer partido de la Jornada 7. Los titulares de ambos equipos.

Por Patricio Hechem

Tigres y Pachuca se enfrentan por la Liga MX
© Getty ImagesTigres y Pachuca se enfrentan por la Liga MX

Tigres y Pachuca juegan este viernes 20 de febrero en el partido correspondiente a la Jornada 7 del Clausura 2026. El duelo, el cual se lleva a cabo en El Volcán a partir de las 19:00hs (CDMX), enfrenta a dos equipos que se ubican en el top8 de la clasificación.

Con respecto al local, el equipo dirigido por Guido Pizarro perdió por 2-1 ante Cruz Azul en la jornada pasada. Tigres venía de dos triunfos consecutivos contra Santos Laguna y Club León y busca recuperarse en El Volcán de la derrota frente a La Máquina.

Por su parte, Pachuca lleva dos victorias al hilo luego de vencer a Juárez y a Atlas y se mantiene invicto desde hace cinco partidos después de lo que fue la derrota en el debut contra Chivas. Los Tuzos están 5° en la tabla con 11 puntos e intentarán sacar un resultado positivo en una cancha difícil.

La probable alineación de Tigres

  • Nahuel Guzmán
  • Jesús Garza
  • Joaquim Pereira
  • César Araujo
  • Jesús Angulo
  • Diego Lainez
  • Fernando Gorriarán
  • Juan Brunetta
  • Marcelo Flores
  • Ángel Correa
  • Rodrigo Aguirre
La probable alineación de Pachuca

  • Carlos Moreno
  • Carlos Sánchez
  • Eduardo Bauermann
  • Sergio Barreto
  • Brian García
  • Sergio Rodríguez
  • Christian Rivera
  • Alexei Domínguez
  • Alan Bautista
  • Oussama Idrissi
  • Salomón Rondón
