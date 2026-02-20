Tigres y Pachuca juegan este viernes 20 de febrero en el partido correspondiente a la Jornada 7 del Clausura 2026. El duelo, el cual se lleva a cabo en El Volcán a partir de las 19:00hs (CDMX), enfrenta a dos equipos que se ubican en el top8 de la clasificación.
Con respecto al local, el equipo dirigido por Guido Pizarro perdió por 2-1 ante Cruz Azul en la jornada pasada. Tigres venía de dos triunfos consecutivos contra Santos Laguna y Club León y busca recuperarse en El Volcán de la derrota frente a La Máquina.
Por su parte, Pachuca lleva dos victorias al hilo luego de vencer a Juárez y a Atlas y se mantiene invicto desde hace cinco partidos después de lo que fue la derrota en el debut contra Chivas. Los Tuzos están 5° en la tabla con 11 puntos e intentarán sacar un resultado positivo en una cancha difícil.
La probable alineación de Tigres
- Nahuel Guzmán
- Jesús Garza
- Joaquim Pereira
- César Araujo
- Jesús Angulo
- Diego Lainez
- Fernando Gorriarán
- Juan Brunetta
- Marcelo Flores
- Ángel Correa
- Rodrigo Aguirre
La probable alineación de Pachuca
- Carlos Moreno
- Carlos Sánchez
- Eduardo Bauermann
- Sergio Barreto
- Brian García
- Sergio Rodríguez
- Christian Rivera
- Alexei Domínguez
- Alan Bautista
- Oussama Idrissi
- Salomón Rondón
