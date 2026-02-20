Tigres y Pachuca juegan este viernes 20 de febrero en el partido correspondiente a la Jornada 7 del Clausura 2026. El duelo, el cual se lleva a cabo en El Volcán a partir de las 19:00hs (CDMX), enfrenta a dos equipos que se ubican en el top8 de la clasificación.

Con respecto al local, el equipo dirigido por Guido Pizarro perdió por 2-1 ante Cruz Azul en la jornada pasada. Tigres venía de dos triunfos consecutivos contra Santos Laguna y Club León y busca recuperarse en El Volcán de la derrota frente a La Máquina.

Por su parte, Pachuca lleva dos victorias al hilo luego de vencer a Juárez y a Atlas y se mantiene invicto desde hace cinco partidos después de lo que fue la derrota en el debut contra Chivas. Los Tuzos están 5° en la tabla con 11 puntos e intentarán sacar un resultado positivo en una cancha difícil.

La probable alineación de Tigres

Nahuel Guzmán

Jesús Garza

Joaquim Pereira

César Araujo

Jesús Angulo

Diego Lainez

Fernando Gorriarán

Juan Brunetta

Marcelo Flores

Ángel Correa

Rodrigo Aguirre

La probable alineación de Pachuca

Carlos Moreno

Carlos Sánchez

Eduardo Bauermann

Sergio Barreto

Brian García

Sergio Rodríguez

Christian Rivera

Alexei Domínguez

Alan Bautista

Oussama Idrissi

Salomón Rondón