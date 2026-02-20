Si ya había cierto recelo en el público universitario para con TV Azteca, una situación acontecida en las últimas horas terminó por agotar la tolerancia que aguantaban todos. Los fanáticos de Tigres UANL arremetieron contra la señal en masa en las redes sociales, generando un quiebre en la relación entre las partes de cara al futuro del vínculo.

Luego de dos temporadas al frente de las transmisiones, la afición no ha quedado conforme con el producto recibido, a raíz de distintos aspectos del acuerdo entre el club y la televisora. No obstante, como el convenio es beneficioso para la institución, en términos económicos y también por impacto y promoción/imagen en todo el país, habían guardado su opinión.

Este viernes, la cadena anunció que Christian Martinoli no relatará el juego vs. Pachuca, y esa publicación acabó por fastidiar a los simpatizantes auriazules. Los usuarios del mundo Tigres tomaron tal decisión como una “falta de respeto” al club no poner a quien consideran el mejor narrador a relatarlos. La señal designó a David Medrano para Tigres-Tuzos y a Martinoli para Puebla-América.

Ante tales circunstancias, la parcialidad felina se animó a exigir un cambio de televisora, por señalar que no es la primera vez que TV Azteca “descuida” a Tigres con distintas medidas. Los fanáticos acusaron que en reiteradas oportunidades, la empresa comercial dejó de lado a los ‘Universitarios’ para priorizar a otros equipos con los que tiene arreglo.

No obstante, más allá del deseo de la afición de tener una nueva señal, hay un contrato multianual vigente hasta ¡2029! que no puede romperse. De este modo, en todo caso, lo que puede negociar la directiva de Tigres es tener otro tipo de tratos de parte del canal o mejores beneficios. Pero TV Azteca seguirá transmitiendo al cuadro de San Pedro Garza.

Los reclamos en redes sociales contra TV Azteca:

