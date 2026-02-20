Quién pelea mañana sábado 21 de febrero de 2026 en UFC: horarios y cómo ver los combates EN VIVO

Febrero llegó con acción de la buena en UFC. El mejor octágono del mundo está listo para tener un 2026 superador al 2025, por lo que las veladas buscan ser de primer nivel y con protagonistas top. Esa situación se verá reflejada este sábado 21 de febrero con una contienda en el peso mediano que puede aclarar el futuro de la división.
Sean Strickland y Anthony Hernández se medirán en la pelea estelar del UFC Fight Night que se llevará a cabo en Las Vegas. El estadounidense se medirá con su compatriota raíces mexicas con el objetivo de demostrar que aún puede ser un contendiente a recibir una oportunidad titular nuevamente en el futuro, aunque Hernández tiene la posibilidad de confirmar todo lo que se espera de él dentro de la organización.
El campeón de las 185 libras es Khamzat Chimaev. El ruso parece estar destinado a extender su dominio en la división por mucho tiempo, pero el número 3 y 4 de los medianos, como lo son Strickland y Hernández, respectivamente, no desean lo mismo. Sean ya sabe lo que es ser campeón, mientras que Hernández busca hacer historia.
La cartelera que podrá ser seguida mediante Paramount+, tiene horario de inicio estipulado para las 15:00hs del Centro de México, 16:00hs en Bogotá y 18:00hs de Buenos Aires.
Las peleas más destacadas del sábado 21 de febrero en UFC:
- Juliana Miller vs. Carli Judice | Peso mosca femenino
– Horario: 16:00hs del Centro de México aproximadamente
– Transmisión: Paramount+
- Jordan Leavitt vs. Yadier del Valle | Peso pluma
– Horario: a continuación de Juliana Miller vs. Carli Judice
– Transmisión: Paramount+
- Austin Vanderford vs. Jean Paul Lebosnoyani | Peso wélter
– Horario: a continuación de Jordan Leavitt vs. Yadier del Valle
– Transmisión: Paramount+
- Nora Cornolle vs. Joselyne Edwards | Peso gallo femenino
– Horario: a continuación de Austin Vanderford vs. Jean Paul Lebosnoyani
– Transmisión: Paramount+
- Alden Coria vs. Luis Gurule | Peso mosca
– Horario: a continuación de Nora Cornolle vs. Joselyne Edwards
– Transmisión: Paramount+
- Ode’ Osbourne vs. Alibi Idiris | Peso mosca
– Horario: a continuación de Alden Coria vs. Luis Gurule
– Transmisión: Paramount+
- Chidi Njokuani vs. Carlos Leal | Peso wélter
– Horario: a continuación de Ode’ Osbourne vs. Alibi Idiris
– Transmisión: Paramount+
- Zachary Reese vs. Michel Pereira | Peso medio
– Horario: a continuación de Chidi Njokuani vs. Carlos Leal
– Transmisión: Paramount+
- Jacobe Smith vs. Seokhyeon Ko | Peso wélter
– Horario: a continuación de Zachary Reese vs. Michel Pereira
– Transmisión: Paramount+
- Serghei Spivac vs. Ante Delija | Peso pesado
– Horario: a continuación de Jacobe Smith vs. Seokhyeon Ko
– Transmisión: Paramount+
- Dan Ige vs. Melquizael Costa | Peso pluma
– Horario: a continuación de Serghei Spivac vs. Ante Delija
– Transmisión: Paramount+
- Geoff Neal vs. Uroš Medić | Peso wélter
– Horario: a continuación de Dan Ige vs. Melquizael Costa
– Transmisión: Paramount+
- Sean Strickland vs. Anthony Hernández | Peso medio
– Horario: a continuación de Geoff Neal vs. Uroš Medić
– Transmisión: Paramount+