Todo el mundo del boxeo se pregunta que pasará con la carrera de Canelo Álvarez. El mexicano lució muy deslucido en su última presentación ante Terence Crawford, en la cual se quedó sin todas sus coronas de las 168 libras y, a partir de allí, se abrieron demasiados interrogantes sobre lo que puede llegar a suceder en el futuro. Su entrenador y mano derecha, Eddy Reynoso, rompió el silencio y brindó detalles muy concretos sobre lo que sigue para Saúl.

Canelo quiere volver al box en septiembre de 2026

El coach fue muy claro a la hora de explicar que Canelo está en un período de descanso y recuperación, ya que hace un par de semanas fue intervenido quirúrgicamente para tratar una lesión en uno de sus codos. Con este panorama, está claro que la vuelta no será pronto como se esperaba, sino más bien planea regresar a la acción en septiembre y con una revancha ante Crawford para intentar recuperar lo que era suyo.

“En mayo no. En mayo vamos a descansar y retomar en septiembre. Es lo que quiere él, tener la revancha con Crawford. Vamos a ver si puede ser en septiembre y es el objetivo, buscar la revancha para sacarnos la espina”, reveló Reynoso en conversación con Azteca Deportes.

Y además añadió: “Ahorita Saúl anda descansando. Tuvimos una operación en el codo izquierdo, salió bien, ya empezó a entrenar. Él ha estado trabajando físicamente, anda haciendo sus giras ahorita de promoción extra boxeo, pero tranquilos. Vamos a ver qué es lo que viene el año que entra y tranquilos, estamos relajados”.

Canelo sabe que se encuentra ante una oportunidad única en su vida, pero que debe jugar muy bien la cartas. Un paso en falso lo podría exponer todavía más y lo único que está buscando el mexicano en este momento es la garantía de poder retirarse del deporte a lo grande, sin ensuciar su legado ni borrar nada de todo lo conseguido en un par de peleas.

