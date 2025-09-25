Es tendencia:
Canelo Álvarez recibió un contundente consejo por parte de Óscar de la Hoya

La leyenda se expresó sobre el presente del tapatío y le dejó una firme sugerencia.

Por Lucas Lescano

Óscar de la Hoya no dudó al aconsejar a Canelo Álvarez.
Si hay alguien que conoce muy bien a Canelo Álvarez a pesar de la conocida enemistad que mantienen por estos tiempos, ese es Óscar de la Hoya. Golden Boy fue el primer y principal promotor que impulsó la carrera del tapatío hacia el éxito que luego disfrutó el mundo. Por ese motivo, el actual CEO de Golden Boy Promotions se expresó sobre Saúl y lo que debería cambiar para culminar su carrera de buena manera.

Óscar de la Hoya le recomendó a Canelo Álvarez cambiar de entrenador

Lo que afirmó de la Hoya de manera contundente es que el principal problema de Canelo, en este momento, es su entrenador Eddy Reynoso. Lo que entiende la leyenda es que el coach de Álvarez no está siendo lo necesariamente productivo como para estar al lado de una figura de primer nombre como Saúl.

En ese sentido, lo que manifestó de la Hoya es que Canelo debería tomar otros rumbos si es que busca volver a vencer a los más grandes. Óscar manifestó que el retiro o alejarse de las grandes luces no es una solución inteligente en este momento, por lo que el hecho de trabajar con alguien distinto le puede permitir reinventarse para recuperar la gloria que supo tener durante tantos años.

Eddy Reynoso fue categórico sobre le futuro de Canelo Álvarez.

Eddy Reynoso trabaja con Canelo Álvarez desde los inicios. (GETTY IMAGES)

“Lo único que puedo decirle o aconsejarle es que se busque un nuevo entrenador. No puedo aconsejarle sobre retirarse o seguir en el boxeo, es una decisión muy personal. Pero sí puedo decirle que se busque un nuevo entrenador; le irá mejor, un nuevo entrenador le enseñará trucos diferentes. Imagínenlo con uno de los mejores entrenadores del mundo, como Ronnie Shields, que le enseñará juego de pies, velocidad y movimiento, y que no le será tan pesado”, manifestó de la Hoya ante los medios.

Millones en juego: Gervonta Davis y Jake Paul acordaron una apuesta jamás vista

ver también

Millones en juego: Gervonta Davis y Jake Paul acordaron una apuesta jamás vista

Por otro lado, añadió: “Se llama frustración. Cuando enfrentas a Floyd, se frustró. Cuando enfrentó a Bivol, se frustró, intentó levantarlo y azotarlo en el ring. Cuando Crawford lo golpeó y respiró hondo, se sintió frustrado. Así que no digo que Canelo esté perdido o que ya no pueda más. Todo depende del emparejamiento, de a quién le pongas por delante”.

lucas lescano
Lucas Lescano
