La carrera de Canelo Álvarez que se desarrolla desde el 2005 de manera profesional ha estado llena de éxito. Saúl ha sido la cara del deporte mexicano y mundial durante años, hecho que lo colocó en el ojo de las críticas constantes. Sin embargo, su entrenador Eddy Reynoso siempre está ahí para defenderlo de todos aquellos detractores que buscan menospreciar al tapatío.

Quien se expresa de manera regular en contra de Canelo es Juan Manuel Márquez. Dinamita es muy duro con sus comentarios contra Canelo, sobre todo porque siente que Álvarez no es el gran campeón que el mundo ve, ya que no siente que haya derrotado a enormes estrellas como para ser considerado una leyenda. Reynoso no dudó en responderle.

El contundente comentario de Eddy Reynoso en defensa de Canelo

Lo que expresó el entrenador que trabaja con Canelo desde los inicios de la carrera de la estrella, es que no necesitan demostrar nada como equipo, que ya han dejado su huella en el deporte como para tener que seguir dando explicaciones de lo que hacen o dejan de hacer. Por ese motivo, las críticas las desechan y se enfocan en lo que sucede dentro del cuadrilátero.

Canelo Álvarez recibió el apoyo de su entrenador Eddy Reynoso. (GETTY IMAGES)

“Imagínate todo lo que ha ganado Saúl y todavía le ponen pero. Creo que ahí están mal y no necesitamos demostrar nada, creo que 20 años de carrera el día que se retire se van a escribir con letras de oro”, le comentó Reynoso a los medios en la previa de la pelea de Canelo con Terence Crawford.

El debate por el respeto que tiene Álvarez por parte del boxeo continúa. Desde siempre se ha discutido que tan reconocido es el tapatío por sus propios compatriotas, debido a que hay muchos que sostienen lo mismo que Márquez y no le otorgan tanto mérito, mientras que otros se rinden a los pies del nacido en Jalisco y se muestran obnubilados por su grandeza. No hay punto medio.

