Boxeo

Canelo Álvarez respaldó a su entrenador Eddy Reynoso con un claro mensaje

El tapatío ratificó el vínculo con su coach y le dejó unas sentidas palabras.

Por Lucas Lescano

© Getty Images for NetflixCanelo Álvarez y Eddy Reynoso mantienen una larga relación hace años.

En las últimas horas se rumoreó de fuerte manera que podía llegar a existir una separación entre Canelo Álvarez y Eddy Reynoso. Sin embargo, todo esto parece haber quedado en simples dichos que tomaron más trascendencia de la debida y Saúl se encargó de reafirmar la excelente relación que mantiene con su entrenador de años con un cálido mensaje en redes sociales.

Canelo saludó a Eddy Reynoso por su cumpleaños

Eddy está festejando un nuevo cumpleaños y Canelo no dejó pasar la oportunidad de dedicarle unas sentidas palabras. A través de su cuenta de Instagram, Saúl le agradeció a Reynoso por el trabajo hecho y le deseó que pase un gran día.

“Feliz cumpleaños apá. Que cumplas muchos muchos más. Te quiero mucho, gracias por todo siempre”, expresó Canelo acompañando el textual con dos fotografías que los mostraban abrazados y preparándose antes de salir a escena.

Hace unos días, Canelo cumplió 20 años de carrera, la misma que está acompañada por Reynoso desde el inicio. El tapatío es fuertemente respaldado por el coach con el que consiguió llevar su nombre a transformarlo en el más importante del boxeo en su generación.

A su vez, Eddy siempre se caracterizó por centrar su carrera en Canelo y, aunque tuvo y tiene otros boxeadores a su cargo, a los cuales entrena, lo cierto es que el foco principal de Reynoso se mantuvo puesto en el camino de Álvarez. Juntos se encargaron de dominar una era, que parece haberse terminado, aunque ambos mantienen intacta la ilusión de recuperar la cima.

En síntesis

  • Canelo Álvarez celebró el cumpleaños de su entrenador Eddy Reynoso en redes sociales.
  • Saúl Álvarez agradeció a Reynoso con un mensaje que incluía: “Te quiero mucho, gracias por todo“.
  • Canelo Álvarez y Eddy Reynoso han estado juntos durante los 20 años de carrera del boxeador.
lucas lescano
Lucas Lescano
