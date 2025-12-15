Rayados vuelve a entrenar el próximo 27 de diciembre, día en el que comenzará su pretemporada de cara al 2026. Mientras tanto, la directiva encabezada por José Antonio Noriega ya trabaja para incorporar ciertos refuerzos que sumen jerarquía en el plantel.

Publicidad

Publicidad

Uno de los objetivos principales de Monterrey es la llegada de un defensa que reemplace a Sergio Ramos. Por otro lado, el club está buscando un extremo y se reveló que Rayados realizó una oferta por Luca Orellano, futbolista argentino de FC Cincinnati.

De acuerdo a lo revelado por Tom Bogert, periodista estadounidense y especialista en la MLS, Monterrey hizo una propuesta a FC Cincinnati por Luca Orellano. Más allá de esta información, el reportero no dio detalles de la cifra que habría ofertado el club.

Los números de Luca Orellano en FC Cincinnati

Luca Orellano es un extremo de 25 años que se encuentra en el FC Cincinnati desde febrero de 2024. El argentino disputó un total de 77 partidos con el equipo de la MLS, en los que convirtió 15 goles y dio 11 asistencias, aunque en las últimas semanas el atacante perdió la titularidad.

Publicidad

Publicidad

Luca Orellano en los Playoffs de la MLS ante Inter Miami (Getty Images)

FC Cincinnati compró a Luca Orellano en 2024 por 3 millones de dólares aproximadamente a Vasco da Gama, por lo que se supone que Rayados tendría que desembolsar una cifra cercana a esa para quedarse con el extremo argentino, quien tiene contrato con el club de la MLS hasta diciembre de 2029.

ver también Además de Sergio Ramos, la lista de jugadores que podrían abandonar Rayados en 2026

Luca Orellano es un extremo zurdo con mucha velocidad y buena pegada. Cruz Azul quiso al argentino en el mercado invernal pasado, pero al final La Máquina no concretó su fichaje. Rayados ya ha negociado con anterioridad con FC Cincinnati por ejemplo por Brandon Vázquez y está por verse si avanza por el atacante sudamericano.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Luca Orellano sería un buen fichaje para Rayados? ¿Luca Orellano sería un buen fichaje para Rayados? Ya votaron 0 personas

En síntesis