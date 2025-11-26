El 2025 de Canelo Álvarez no ha sido su mejor año ni por asomo y, de hecho, tal vez haya sido uno de los más complicados que le tocó atravesar en su carrera. En mayo venció a William Scull rodeado de críticas por un rival que no opuso resistencia y en septiembre perdió su trono de los supermedianos de forma categórica ante Terence Crawford. Ahora, a pocas semanas de ingresar al 2026, el tapatío recibió una pésima noticia que complica sus planes de regreso a la élite.

Canelo Álvarez fuera de los 10 mejores del mundo

En las últimas horas se volvió a actualizar el ranking de los mejores libra por libra del mundo. En ese sentido, con algunos candidatos fuertes consolidados en la parte alta de la lista, no se imaginaba que Canelo fuera a ser tan duramente castigado por su caída más reciente, al punto de quedar fuera de la selección de los 10 elegidos.

La revista The Ring, encargada de realizar esta distinción, fue muy clara con sus decisiones y reordenó a los mejores libra por libra de la actualidad. En ese sentido, la primera colocación quedó para Oleksandr Usyk, la segunda para Naoya Inoue y la tercera en manos de Terence Crawford.

El reciente campeón unificado del peso supermosca, Jesse Rodríguez, escaló hasta la cuarta posición y esto generó que Dmitry Bivol y Artur Beterbiev descendieran una colocación. A su vez, en la misma velada de Bam se pudo disfrutar de la victoria de Devin Haney, quien desplazó a Canelo del décimo lugar de dicha lista.

“Jesse ‘Bam’ Rodríguez sube dos puestos hasta el No. 4. Dmitry Bivol baja al No. 5 y Artur Beterbiev cae al No. 6. La nueva entrada es Devin Haney en el No. 10. Saúl “Canelo” Álvarez sale de la lista, señalando el fin de una era”, expresó The Ring.

Devin Haney dejó a Canelo Álvarez fuera de los mejores libra por libra. (GETTY IMAGES)

Por otro lado, añadió: “El mexicano ha sido una presencia constante en el top 10 libra por libra desde entonces, sin incluir el período de seis meses fuera de la lista en 2018 tras dar positivo por la sustancia prohibida clembuterol. Su explicación fue aceptada por la Comisión Atlética de Nevada, aunque cumplió una suspensión de seis meses”.

Según las novedades más recientes, la intención de Canelo es tener una revancha con Crawford a mediados del próximo año. En caso de que se concrete el duelo y posteriormente quede en manos del mexicano, entonces eso le podría permitir reingresar en el tan preciado listado en el que todos los pugilistas quieren estar.

En síntesis