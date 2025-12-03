Parecía que el año del boxeo terminaría calmo y en paz, pero en las últimas horas se desató una guerra inesperada entre Terence Crawford y el CMB, más precisamente con su presidente, Mauricio Sulaimán. El estadounidense fue despojado de su corona del Consejo Mundial de Boxeo de forma arbitraria y esto despertó una gran polémica, por lo que Bud se expresó al respecto de manera lapidaria, dejando en clara su postura en contra de las máximas autoridades del deporte.

Bud se sintió robado, desechado, como si no fuera uno de los campeones más importantes de la actualidad. Mediante sus redes sociales, Terence afirmó su disgusto contra Sulaimán y no dudó en responder. En pocas palabras, Crawford remarcó su postura dentro del deporte, recordando que no es un cualquiera al que simplemente se le puede faltar el respeto y ya.

Crawford le respondió a Sulaimán

“Vi que Mauricio tenía mucho que decir acerca de que no le pagué 300 mil dólares, más otros cien mil y algo por las cuotas de sanción. Y dijo que yo no le pedí disculpas. ¿Quién diablos crees que soy? Más vale que te des una cachetada tú solo. Yo no te voy a pagar. ¿De qué hablas? ¿Qué te hace jodidamente mejor que los otros organismos? ¿Eh? Respóndeme eso”, comentó Crawford en redes sociales.

Terence Crawford se hizo respetar luego de que le hayan quitado su cinturón del CMB. (GETTY IMAGES)

“La AMB, la OMB y la FIB aceptaron lo que les di… Pero tú no. Tú, el CMB, piensas que eres mejor que todos, ¿no? Entonces tú, el CMB y tu maldito cinturón verde que no significa nada. El cinturón real es el de The Ring, y ese es gratis. Puedes quedarte con tu maldito cinturón. Es solo un trofeo de todos modos. ¿Por qué tengo que pagarte cada vez que pongo un pie en el puto un ring? No tiene sentido. Soy yo el que arriesga su vida ahí, no tú. Tú deberías pagarme por cargar tu cinturón, siendo honestos”, completó.

Sin dudas que se trata de una historia que acaba de comenzar y que apenas está sumando sus primeros capítulos. Para el estadounidense se trata de una falta grosera de respeto por parte de una entidad tan importante como el CMB, pero a su vez se encargó de exponer su cercanía con Turki Al-Alshikh, públicamente enfrentado con Sulaimán, e ideólogo de la creación del cinturón The Ring, al que Bud le otorga mayor prestigio.

