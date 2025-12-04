El terremoto institucional que provocó la caída de Terence Crawford como campeón supermediano del CMB no tardó en generar nuevas repercusiones, y una de ellas involucra directamente a Canelo Álvarez. Con el título de las 168 libras oficialmente vacante y el nombre del mexicano encabezando el ranking del organismo, muchos esperaban que el panorama girara de inmediato hacia él. Sin embargo, las autoridades del Consejo dejaron en claro que la situación tiene matices que explican por qué la corona no pasará de forma automática a manos del tapatío.

Publicidad

Publicidad

Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, explicó que el cinturón será disputado por Christian Mbilli y Hamzah Sheeraz, debido a que Canelo no está en condiciones físicas de competir tras su reciente operación. El dirigente sostuvo que el campeón mexicano “no fue tocado” en las decisiones de la convención justamente porque atraviesa una etapa de recuperación. Según detalló, la regla es simple: cuando Álvarez notifique que está listo para volver, tendrá prioridad absoluta.

Canelo puede ser campeón del mundo cuando quiera

La lesión del mexicano no es un detalle menor. Semanas después de la derrota ante Crawford, Álvarez pasó por el quirófano para someterse a una cirugía en el codo izquierdo y, desde entonces, no hay una fecha concreta para su regreso al ring. El CMB, consciente del estado del excampeón absoluto de la categoría, decidió respetar su tiempo de rehabilitación antes de involucrarlo en cualquier combate mandatorio.

Canelo Álvarez podría volver a ser campeón luego de perder con Terence Crawford. (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

Aun así, el organismo dejó una puerta abierta que pocos boxeadores en el mundo pueden darse el lujo de tener. Sulaimán confirmó que, si Canelo decide volver a disputar el título del CMB en las 168 libras, recibirá una oportunidad directa sin necesidad de atravesar una eliminatoria. Se trata de un privilegio reservado para figuras de máximo calibre, y que refleja el estatus que mantiene Álvarez dentro del Consejo.

“Él tuvo una cirugía, por eso no se le tocó. Él está número uno y estará listo para cuando él nos notifique que está en posición para regresar a pelear. Él tiene las puertas abiertas y una pelea directa por el campeonato si él así lo pide“, le comentó Sulaimán a los medios.

ver también Terence Crawford explota contra el CMB luego de que le hayan quitado el título del mundo: “¿Quién crees que soy?”

Mientras tanto, el escenario inmediato continúa su curso. Sheeraz y Mbilli pelearán por el cinturón vacante y el ganador deberá defenderlo frente al guatemalteco Lester Martínez. Sin embargo, todo ese mapa puede reordenarse en un instante: si Canelo anuncia su regreso y exige la pelea titular, el Consejo tendrá que adecuar su calendario.

Publicidad

Publicidad

En síntesis