El boxeo está hecho para que gane Canelo Álvarez y sobreviva el negocio

Es importante no perder los límites y no pasar la línea para que todo valga. El deporte tiene reglas, criterios y un sentido común que hace que sea igualado y que el talento termine hablando por encima de cualquier decisión que se pueda llegar a tomar. Bueno, en este caso ha quedado muy poco de todo lo mencionado y parece que los intereses personal se han apropiado de la escena. Injustamente, por cierto.

El boxeo se ha vuelto un circo y esa es la única realidad. Es lógico pensar en que los protagonistas quieren priorizar su dinero y el obtener ganancias millonarias es una tentación imposible de rechazar. Probablemente, cualquiera en el lugar de ellos haría lo mismo o por lo menos la mayoría, pero al estar del otro lado de la historia, de quien espera buenos espectáculos y deportividad, la visión es completamente distinta.

Los días polémicos que vive el boxeo

Para entender esta crítica hay que poner el ojo en lo que sucedió en las últimas horas. El Consejo Mundial de Boxeo le quitó su cinturón a Terence Crawford, luego de que, aparentemente, el estadounidense no haya pagado una serie de montos al CMB. ¿No es un poco raro que el organismo que dirige un mexicano como Mauricio Sulaimán tome una decisión tan abrupta y arbitraria de la noche a la mañana?

Claro que sí. Canelo ha sido la cara del boxeo y parte del imperio de Sulaimán en el CMB se construyó de la mano de Álvarez, con quien se ha apoyado en cada momento. Ahora sin Saúl en el centro de escena la historia es distinta y México pierde protagonismo, algo que no se puede tolerar si se busca que la rueda siga girando.

Canelo Álvarez es el gran beneficiado por parte del boxeo. (GETTY IMAGES)

No existen argumentos razonables que sostengan los artilugios legales que justifiquen esta medida. Se podrá explicar que las reglas están escritas de tal manera y que es lo que justo, pero lo cierto es que no se trató de un castigo a Crawford, sino de beneficiar a Canelo.

Hay que explicarlo claramente. Sulaimán declaró en las últimas horas: “Él tiene las puertas abiertas y una pelea directa por el campeonato si él así lo pide“. ¿Y qué puede llegar a pedir Canelo? Si está en la etapa final de su carrera y la derrota con Crawford lo dejó expuesto. Volver a lo más alto del deporte sin la necesidad de enfrentar a su reciente verdugo parece la salida más sencilla para recuperarse de una dura caída.

En definitiva, está claro que el negocio se ha encargado de llevarse por delante todo lo que algún momento se construyó con el único fin de poner por delante los objetivos personales, lejos de darle importancia a lo que quieren o merecen ver los espectadores. El año que viene, Canelo volverá a ser campeón del mundo y la imagen volverá a dar la vuelta al planeta entero con la bandera mexicana flameando, pero el daño ya está hecho.

