El presente de Gervonta Davis: perseguido por la Justicia y el boxeo

El campeón del mundo podría estar disfrutado de sus últimos días en la élite del deporte mientras se enfrenta a las autoridades.

De superestrella a relegado. La carrera de Gervonta Davis llegó a los puntos más altos que puede soñar un deportista internacional, pero en el presente se encuentra rodeado, atrapado entre la espada y la pared debido a las presiones que recibe por parte del mundo del boxeo para que defina si va a volver a pelear y por la Justicia, que lo investiga de manera constante y que ahora le sumó un nuevo caso a sus antecedentes.

Publicidad

Gervonta Davis vive entre el boxeo y la Justicia

En relación a lo deportivo, la AMB decretó una pelea mandatoria entre Davis y la joven promesa Floyd Schofield para encontrar un nuevo monarca de la Asociación Mundial de Boxeo debido a la larga inactividad de un Gervonta que no pelea desde marzo de 2025, fecha en la que empató de manera polémica ante Lamont Roach. A pesar de extender su reinado en el peso ligero, su salud deportiva se fue deteriorando al punto de quedar en estado crítico y sin tener la certeza de lo que va a suceder.

Gervonta Davis debe definir su futuro. (GETTY IMAGES)

Ahora, Davis y Schofield tienen un mes para llegar a un acuerdo y pactar el combate. En caso de que esto no suceda, Gervonta simplemente será despojado de su cinturón. Ahora bien, los problemas extradeportivos parecen no darle tregua, por decisiones propias claro está. Tras dejar atrás un proceso en el que fue acusado de violencia de genero e intento de secuestro, se sumó otra mancha a su legajo.

Publicidad

En las últimas horas, se despertó una orden de arresto en Maryland por haber incumplido las normas de la libertad condicional por un accidente automovilístico protagonizado en 2020 en Baltimore. Aunque todavía Davis no fue puesto bajo disposición de la Justicia, la realidad es que su futuro parece estar cada vez más lejos de los cuadriláteros y del nivel de élite que supo deslumbrar al mundo.

Durante todo este año de ausencia, Davis coqueteó con todo el mundo, pero no concretó con nadie. Desde una revancha con Roach, hasta una posible pelea de exhibición ante Jake Paul que finalmente fue cancelada, Gervonta estuvo cerca de protagonizar distintos eventos, pero al siempre terminó quedando marginado y sin posibilidades de continuar con su carrera.

En síntesis

La AMB ordenó un combate mandatorio entre Gervonta Davis y la promesa Floyd Schofield para defender el título de peso ligero; ambas partes tienen un mes para llegar a un acuerdo o Davis será despojado de su cinturón.

ordenó un combate mandatorio entre y la promesa para defender el título de peso ligero; ambas partes tienen un mes para llegar a un acuerdo o Davis será despojado de su cinturón. Gervonta no ha tenido actividad sobre el cuadrilátero desde marzo de 2025, cuando registró un polémico empate frente a Lamont Roach .

. En el plano legal, las autoridades de Maryland emitieron una orden de arresto contra el boxeador por violar los términos de su libertad condicional, derivada de un accidente automovilístico ocurrido en 2020 en Baltimore.