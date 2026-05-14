Vasyl Lomachenko cerca del regreso al boxeo: de qué depende

En 2023, Vasyl Lomachenko vivía el mejor momento de su carrera y estaba listo para ser campeón indiscutido del peso ligero, pero una polémica derrota ante Devin Haney (una pelea en la muchos lo vieron ganar) lo llevó a un punto tal de frustración y decepción que un años después tuvo su última pelea. Ahora, existen indicios para que el ucraniano retome el trabajo que le quedó por cumplir, aunque no será una misión fácil convencerlo de regresar.

Publicidad

Loma perdió motivación. Entendió que no había suficientes motivos para seguir sobre los cuadriláteros si su objetivo máximo era imposible de cumplir. Claro que el deporte da revancha y es eso a lo que aspiran aquellos que se ilusionan con devolverlo a las grandes luces.

El boxeo le debe dar algo grande a Vasyl Lomachenko

En ese sentido, el boxeo le debe garantizar, a quien es considerado como uno de los mejores de toda la historia, una pelea de primer nivel, capaz de asegurarle el protagonismo que supo tener en su día. Una revancha con Haney o una contienda que todo el deporte estaría fascinado de ver contra Gervonta Davis.

La pelea de Vasyl Lomachenko y Devin Haney es recordada por su polémico resultado. (GETTY IMAGES)

Publicidad

La información revelada por el periodista especializado Mike Coppinger, indica que Lomachenko podría analizar regresar al boxeo en la segunda mitad del año. Luego de vencerse su contrato con Top Rank el pasado 12 de mayo, está en libertad de condiciones para poder firmar un nuevo vínculo con quien lo seduzca con una oferta suculenta a nivel económico y deportivo.

La última pelea de Lomachenko fue en mayo de 2024, cuando venció por nocaut a George Kambosos Jr. En aquella oportunidad, Vasyl conquistó el cinturón ligero de la FIB, aunque ese fue el último paso grande que dio. A partir de allí, decidió centrarse en los entrenamientos y alejarse del profesionalismo que tanto brilló le entregó.

En síntesis

El ucraniano Vasyl Lomachenko analiza regresar al boxeo profesional en la segunda mitad del año .

analiza regresar al boxeo profesional en la . El contrato de Lomachenko con la promotora Top Rank venció el pasado 12 de mayo .

con la promotora venció el pasado . La última pelea de Vasyl fue en mayo de 2024, venciendo por nocaut a George Kambosos Jr.