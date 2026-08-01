¿Gervonta Davis se retiró del boxeo? Presente y actualidad del campeón del mundo

Tank no colgó los guantes de manera definitiva, pero el tiempo pasa y no hay certezas sobre su futuro.

La pelea de William Zepeda y Lamont Roach despertó una pregunta entre todos los aficionados del boxeo. El mexicano y el estadounidense son protagonistas importantes del peso ligero y se encuentran en condiciones de medirse con Gervonta Davis, la estrella que está alejado de la actividad y sin fecha de retorno. ¿Se retiró?

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Gervonta Davis no está retirado del boxeo

La respuesta clara y concisa es que no, Gervonta continúa como activo. Sin embargo, múltiples problemas legales lo han marginado de los cuadriláteros por tiempo indeterminado desde aquella última aparición en marzo del año pasado ante el mencionado Roach.

En el medio, canceló una contienda de exhibición con Jake Paul y una posible revancha con Lamont. Por otro lado, en los últimos meses la AMB decretó una contienda obligatoria de Davis ante Floyd Schofield, pero ante la negativa de Tank de llegar a un acuerdo, fue despojado de su cinturón de los ligeros.

Gervonta Davis se encuentra esperando definiciones sobre su futuro. (GETTY IMAGES)

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Respecto a su vínculo con la Justicia, mantiene una causa abierta por un accidente automovilístico en 2020, mientras que a su vez fue denunciado por su expareja por violencia de género. Este hecho, supuestamente sucedido en 2025, sigue sin encontrar una sentencia final, tal como el siniestro vial en el que Davis es señalado.

De esta manera, será cuestión de esperar al tiempo para determinar si la carrera de Tank tendrá un capítulo extra o si llegó a su fin de manera definitiva envuelto en conflictos legales más que por presencias destacadas sobre el cuadrilátero.

En síntesis

El boxeador Gervonta Davis continúa en activo pero alejado de los cuadriláteros por problemas legales.

continúa en activo pero alejado de los cuadriláteros por problemas legales. Su última pelea profesional fue en marzo del año pasado contra Lamont Roach.

contra Lamont Roach. La AMB despojó a Davis de su cinturón de los ligeros ante su negativa de combatir.