Si bien Gervonta Davis nunca ha sido campeón del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán aseguró que buscarán acercarse al pugilista estadounidense para ofrecerle todo el apoyo que necesite en este momento complicado de su vida. El presidente del CMB calificó de “muy lamentable” lo que está ocurriendo con Tank, tras la demanda por violencia doméstica presentada por su expareja.

Las duras palabras de Mauricio Sulaimán hacia Gervonta Davis

“Sí, es un tema muy lamentable”, expresó Sulaimán cuando fue consultado por la situación de Gervonta Davis y la cancelación de su pelea con Jake Paul. Y además agregó: “Gervonta es un gran peleador que tiene importantes problemas, especialmente de violencia familiar y violencia doméstica”.

La semana pasada se conoció la denuncia de su exnovia, Courtney Rossel, quien acusó al boxeador de agresión con agravantes, privación ilegal de la libertad, secuestro e inflicción intencional de angustia emocional. Tras el impacto mediático del caso, la promotora MVP tomó cartas en el asunto y anunció que Davis quedaba fuera de la cartelera, al tiempo que se iniciaría la búsqueda de un nuevo rival para el youtuber.

Mauricio Sulaimán reiteró que la situación es muy triste y espera que el estadounidense pueda recomponerse y manifestó: “Obviamente, siempre que sucede algo hay las dos versiones. En este caso, pues está esperando el proceso, han decidido cancelar la pelea y pues es muy lamentable. Esperemos que Gervonta pueda encontrar un camino nuevo a su vida”.

Lo que expresó Sulaimán es lo que muchos en el boxeo piensan. Más allá del talento indiscutible de Davis, su presente fuera del ring amenaza con eclipsar una carrera que prometía marcar época. El presidente del CMB, sin embargo, eligió quedarse con la esperanza de que Tank logre reencauzar su vida y volver a brillar en el deporte que lo consagró.