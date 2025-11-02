Tras la derrota ante Terence Crawford, muchos se preguntan qué pasará con la carrera de Canelo Álvarez y qué caminos tomará. El retiro no parece ser una opción al tapatío que desea revancha y demostrar que su vigencia todavía existe. Sin embargo, para una leyenda como Marco Barrera está claro quién será su reemplazante cuando decida colgar los guantes para siempre.

Marco Barrera reveló a la nueva cara del boxeo mexicano

Lo que afirmó la leyenda es que hay varios protagonistas interesantes capaces de transformarse en la cara del deporte una vez que Canelo decida dar un paso al costado. Entre ellos, Barrera mencionó a Christian Medina, Emanuel Navarrete y Rafael Espinoza. A este último le entregó todo su favoritismo para verlo brillar todavía más en el futuro.

“Hay muchos. Está Chispa Medina, que es de Guadalajara, está el Vaquero Navarrete, que es de la. Ciudad de México y está el Divino Espinoza, que es de Guadalajara. Yo creo que todos, se está dando un buen tiro. No porque trabaje con el Divino, pero creo que es el más fuerte“, le expresó Barrera a Izquieradazo.

Rafael Divino Espinoza fue elegido por Marco Barrera para ser la nueva cara del boxeo mexicano. (GETTY IMAGES)

Actualmente, Espinoza tiene en su poder el cinturón OMB del peso pluma. En las 126 libras hay múltiples figuras, pero el mexicano se encargó de hacerse su lugar para dominar y demostrar que puede ser capaz de ir por la corona indiscutida. Con su estilo intenso en el que saca ventaja por su enorme altura, Espinoza es de los favoritos del público mexicano cada vez que aparece en escena.

Tanto Medina como Navarrete están bien posicionados en la actualidad, pero lo cierto es que Espinoza aparece un escalón por encima de ambos a la hora de pensar en quién puede asumir un rol tan protagónico. Canelo llevó el deporte mexicano hacia otro nivel y el hecho de emular eso es algo muy complicado, diseñado para que solo unos pocos lo puedan cumplir.