Jermell Charlo demostró su nivel al ganar todos los títulos mundiales en la división de las 154 libras, luego de ello queda poco por demostrar, pese a que sus detractores dudaban de sus habilidades, quiso callarlos con una posible victoria sobre el mexicano Saúl Canelo Álvarez.

Sin embargo, parecía una ilusión a medida que subía de peso incluso después de la pelea, que ganó el mexicano, Charlo reconoció su dificultad para poder responder y aceptó su derrota sin reproches, pero ese resultado le dio la razón a los fanáticos y expertos, se había equivocado.

No hubo un round en el que Charlo sobresaliera, incluso las apuestas estaban inclinadas por miles de dólares hacia Canelo, quizás algunos compañeros del boxeador estadounidense le mostraron su apoyo, pero de resto apostaban por Álvarez.

Tras el resultado, Charlo ha dejado su nombre en los titulares aunque no como esperaba, las palabras para describirlo no son alentadoras, incluso hay quienes dicen que aceptó el encuentro para aumentar sus finanzas.

Charlo no ha emitido mayores declaraciones, en este momento debe estar procesando su actuación y las acciones que no salieron como esperaba. Sin embargo, su gemelo Jermall Charlo, actual campeón de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), está convencido que su gemelo no debería tener vergüenza.

"Mi hermano peleó como un campeón", aseguró Jermall.