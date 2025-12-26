Manchester City se enfrentará ante un desafío de alta dificultad este sábado en West Bridgford, cuando visite al Nottingham Forest, en el primer turno de la agenda del día. El compromiso, correspondiente a la jornada 18 de la Premier League 2025-26, pondrá cara a cara a dos equipos que llegan con realidades muy diferentes.

Mientras que los ‘Tricky Trees’ pelean por la permanencia en Primera División, el conjunto ‘sky-blue’ busca escalar a la cima de la tabla de posiciones. Actualmente, los Citizens marchan en el segundo lugar del campeonato, pero en caso de lograr un triunfo en el City Ground, serían transitoriamente líderes del torneo.

En pos de ese objetivo, Pep Guardiola pondrá lo mejor que tiene a disposición para medirse ante el elenco de Sean Dyche. Sin embargo, para diseñar el once inicial, el entrenador español tendrá algunos problemas por las bajas que ha sufrido el equipo recientemente. Varias de las figuras no estarán a las órdenes ante el Nottingham Forest.

La ausencia más destacada es la de Jeremy Doku, el talentoso extremo izquierdo belga, que no forma parte de la convocatoria para disputar el juego de Premier League. El delantero por banda ha quedado marginado del partido de este sábado ya que se encuentra lesionado y será baja por dos semanas más mientras se rehabilita.

Manchester City, sin Jeremy Doku para este sábado [foto: Getty]

No obstante, Jeremy Doku no será la única baja a la que Manchester City tendrá que sobreponerse. Tampoco jugarán Stones, Ait-Nouri, Rodri, Kovacic, Bobb y Marmoush. Algunos no integrarán la delegación ante los Tricky Trees por diferentes problemas físicos, y otros por estar afectados a la Copa Africana de Naciones.

Con la pérdida de Jeremy Doku y demás futbolistas, la probable alineación de Manchester City ante Nottingham Forest es la siguiente: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Josko Gvardiol, Nico O’ Reilly; Nico González, Tijjani Reijnders, Bernardo Silva; Rayan Cherki, Phil Foden; Erling Haaland. Sin variedad de extremos a disposición, Guardiola se volcó a jugar por dentro.

¿Cuándo y dónde ver Nottingham Forest vs. Manchester City por la Premier League?

El partido entre los ‘Tricky Trees’ y los ‘Citizens’ se disputará este sábado 27 de diciembre, con sede en el City Ground, desde las 06.30 horas del Centro de México, por la jornda 18 de la Premier League 2025-26. El encuentro será transmitido para todo el país, en forma exclusiva, únicamente a través de la plataforma online FOX One.