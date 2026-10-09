Lo quiere estrenar: Canelo Álvarez dispuesto a pelear en el nuevo estadio de Jalisco

Canelo Álvarez volvió a acaparar los reflectores deportivos tras manifestar su deseo de encabezar la función inaugural del nuevo estadio del Atlas en territorio jalisciense. La presentación oficial del proyecto denominado Ciudad UdeG confirmó la construcción de un moderno recinto con capacidad para 40,000 espectadores, el cual servirá como sede para los partidos de local de los Rojinegros y de los Leones Negros.

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El tetracampeón mundial, reconocido aficionado del conjunto tapatío, participó mediante un mensaje en video durante la velada de lanzamiento del inmueble para hacer pública su propuesta. “El estadio que harán para el Atlas se lo merecen, me gustaría ser el primero en estrenarlo, me gustaría tener una pelea ahí, sería un sueño hecho realidad, así que veremos en el futuro. Eso es lo que sueño y quizás se pueda lograr. Bienvenidos a la catedral del triunfo”, expresó el púgil azteca.

Canelo quiere volver a pelear en su casa

Esta iniciativa representa otra meta ambiciosa dentro de la recta final de su carrera profesional, sumando opciones a la propuesta existente para combatir en el Estadio Azteca tras las charlas sostenidas con el empresario Emilio Azcárraga. De concretarse el choque en la nueva casa rojinegra, el tapatío sumaría su segundo gran escenario en Guadalajara luego de su presentación en el Estadio Akron durante mayo de 2023, cuando venció por decisión unánime a John Ryder.

El Estadio Jalisco será completamente remodelado. (GETTY IMAGES)

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La viabilidad del combate enfrenta un desafío importante respecto a las fechas programadas para la apertura oficial de las instalaciones. El grupo desarrollador proyecta el primer partido oficial para el año 2030 dentro de un plan operativo que contempla más de 200 eventos anuales entre espectáculos deportivos, conciertos y una zona comercial con el Museo del Fútbol.

Para ese momento el campeón tapatío bordeará los 40 años de edad, una cifra lejana a sus planes inmediatos de retiro tras declarar que contempla realizar únicamente entre tres y cuatro contiendas más. A pesar de que los tiempos lucen apretados frente a su calendario profesional, el peleador mantiene la firme intención de realizar las gestiones necesarias para cumplir la meta de subir al ring en la nueva sede de su equipo.

En síntesis

Saúl “Canelo” Álvarez propuso pelear para inaugurar el nuevo estadio del Atlas.

propuso pelear para inaugurar el nuevo estadio del Atlas. El Estadio Ciudad UdeG tendrá capacidad para 40,000 espectadores y abrirá en 2030.

tendrá capacidad para 40,000 espectadores y abrirá en 2030. Saúl “Canelo” Álvarez venció a John Ryder en el Estadio Akron en mayo de 2023.