Faltan dos días para uno de los combates más esperados del 2025 y del que se está hablando desde hace varios meses. Canelo Álvarez enfrentará a Terence Crawford en Las Vegas por el título indiscutido del peso supermediano en las 168 libras.

La pelea promete mucho y, si bien hay un favorito en los papeles, que es el boxeador tapatío quien defenderá el cinturón, el estadounidense está muy confiado en poder dar el batacazo este fin de semana ya que se ha entrenado al máximo.

Las distintas opiniones y predicciones comenzaron a darse en las últimas horas y ahora fue el turno del histórico entrenador, Nacho Beristáin, que dio su veredicto y sorprendió a todos al elogiar a Crawford.

“Lo interesante aquí es la calidad de Crawford, es ver hasta dónde puede funcionar un peleador de a deveras que es Crawford”, comenzó diciendo en diálogo con el canal El Clinch. Y siguió: “Porque a Crawford yo lo he seguido desde hace muchos años y es un verdadero crack, no es cualquier chingader*, así es de que si la pelea es de verdad algo puede pasar”.

Nacho Beristáin eligió a su ganador

“Pero haciendo un análisis de la clase de Canelo y la gran clase del negrito, me sigo quedando con el negrito”, reveló Beristáin. “Pero de que le va a dar una gran pelea el negrito y que a lo mejor se la deja caer, sigo estando con Crawford por su gran calidad”, agregó.

Por último, habló sobre las cualidades de Crawford que pueden terminar complicando a Canelo: “Crawford tiene la pegada, tiene la clase, pelea de zurdo, pelea de derecho, como le digan”, concluyó Beristáin que confía al máximo en el estadounidense.