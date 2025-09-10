Quién es Dana White, el empresario de UFC que llevó Canelo Álvarez vs. Terence Crawford lejos de la televisión abierta

La pelea de Canelo Álvarez y Terence Crawford de este próximo sábado 13 de septiembre en Las Vegas está plagada de glamour, show y espectáculo. Claro, por consecuencia, todo eso trae dinero y si de montos grandes se habla, uno de los promotores líderes en los deportes de contacto es Dana White, referente de la UFC que no se iba a querer perder la gran fiesta del boxeo.

ver también Parece otro: la impresionante transformación física de Terence Crawford para la pelea con Canelo Álvarez

Dueño de Ultimate Fighting Championship desde 2001 (la empresa se fundó en 1993), cosechó un imperio que siempre terminó dando los resultados esperados o incluso superiores. Con una mente maestra para los negocios, parece estar siempre un paso adelante de la jugada, como si viera lo que va a pasar antes que nadie. Esa misma habilidad es la que le da la capacidad de regalarle a los espectadores de las artes mariales mixtas las mejores peleas un fin de semana tras otro, dejando siempre la sensación de tener todo bajo control.

La importancia de Dana White en Canelo Álvarez vs. Terence Crawford

Casi en simultáneo, el jeque árabe Turki Al-Alshikh se asoció con Canelo Álvarez y con el mencionado White. La fórmula entre uno de los boxeadores más exitosos de la actualidad y uno de los promotores más capaces no podía salir mal. Se terminó cerrando la contienda de Saúl ante Terence Crawford, la cual será este sábado 13 de septiembre y que contó con gran participación de White.

Publicidad

Publicidad

Canelo Álvarez y Terence Crawford son promocionados por Turki Al-Alshikh y Dana White. (GETTY IMAGES)

El presidente de UFC es experto en generar ingresos por PPV, lo que se refiere a que haya que abonar una suscripción adicional para poder ver el evento. Claro, esto despertó una gran polémica e incluso un importante malestar en el propio Canelo, ya que la pelea entre Álvarez y Crawford será transmitida, de manera exclusiva por Netflix. Ni Televisa y ni TV Azteca serán opciones para México.

White comenzó desde joven con sus intenciones de empresario. Cuenta la historia que su objetivo era ser boxeador, pero al ver una mejor salida por fuera de los cuadriláteros y del centro de la escena, decidió dedicarse a los negocios. Sin embargo, no todo fue sencillo, ya que los primeros años de UFC bajo su mando estuvieron dedicados a la construcción de la enorme compañía que se conoce hoy.

Publicidad

Publicidad

ver también La pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford sufrió un cambio inesperado de última hora

Actualmente, se estima que White cuenta con una fortuna que se aproxima a los 500 millones de dólares. Dana pasó de ser portero de bar, colocar asfalto o ser botones de hotel, a ser uno de los empresarios más exitosos en la historia del deporte. Donde algunos ven una oportunidad, él ve un negocio y, por más que la pelea de Canelo sea en el fin de semana del Día de la Independencia, poco importa para el promotor que piensa en construir el mejor negocio para satisfacer a todas las partes. Mal no le va…