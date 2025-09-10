La figura del fin de semana será Canelo Álvarez. El mexicano se presentará por segunda vez en el año y lo hará para medirse ante Terence Crawford en Las Vegas, donde expondrá su cinturón completo del peso supermediano. Justamente, el estadounidense es quien no tiene nada que perder y todo por ganar, porque se mide ante uno de los mejores 168 libras de la historia en su debut en la categoría, llega con un 41-0 envidiable y una historia de vida pocas veces vista.

La historia completa de Terence Crawford

Crawford es nacido en Nebraska, Estados Unidos. Hecho a la norteamericana desde siempre, Terence se forjó con todo lo bueno y malo de uno de los países más influyentes del mundo. Entre los episodios más desagradables que lo tocó pasar, Bud se enfrentó al maltrato infantil. Con padres sumergidos en el vicio del alcohol, la actual estrella tuvo que soportar múltiples castigos por parte de sus progenitores.

“Me golpearon con un cinturón, un juguete, un palo, con lo que fuera. Al mismo tiempo, mi tolerancia al dolor aumentó. Llegó al punto de fortalecerme. Sí, dolió, pero no tenía miedo. Sabía lo que venía. No era nada para lo que no estuviera preparado”, le contó Crawford a ESPN.

Terence Crawford está listo para vencer a Canelo Álvarez. (GETTY IMAGES)

Posteriormente, cuando creció, las cosas no cambiaron demasiado en relación al entorno de violencia en el que convivía. Cuando tenía 20 años y ya se dedicaba de manera profesional al boxeo, Crawford vivió el momento más peligroso de su vida, ese en el que sintió que todo se podría haber acabado en un segundo. En el inicio del día, un policía lo roció con gas pimienta sin razón, pero eso no era todo. Por la noche, mientras se encontraba tranquilo en su vehículo, sintió como una bala rozó su cabeza entre el cuello y la oreja. Fue una de las 12 que le dispararon.

Sin desesperarse o tomar alguna decisión catastrófica, Crawford manejó hasta el hospital más cercano para recibir las curaciones correspondientes. A pesar de que el destino parecía querer truncarle los planes de manera constante, Terence siempre pudo salir airoso de las situaciones y convertirse en la figura que es hoy, uno de los boxeadores más respetados de la generación actual. A días de la pelea más esperada del año, a sus 37 años tiene una última posibilidad de inmortalizar, todavía más, su nombre sobre los cuadriláteros.

