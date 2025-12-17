Sigue GRATIS y EN VIVO PSG vs. Flamengo: transmisión minuto a minuto de la Copa Intercontinental 2025

Paris Saint-Germain y Flamengo se enfrentan en la final de la Copa Intercontinental 2025. Desde las 11:00 hs (CDMX) de este miércoles, el campeón de la UEFA Champions League y el campeón de la Copa Libertadores medirán fuerzas en el Estadio Áhmad bin Ali (ubicado en Rayán, Qatar) en busca de un nuevo campeonato.

Los comandados por Luis Enrique accedieron a la final de manera directa, mientras que el Mengao tuvo que vencer a Cruz Azul en el Derbi de las Américas y luego superó a Pyramids por 2-0 en la Copa Challenger para sacar su boleto a la última instancia contra PSG. A continuación el minuto a minuto y toda la acción EN VIVO.