Sigue GRATIS y EN VIVO PSG vs. Flamengo: transmisión minuto a minuto de la Copa Intercontinental 2025

El campeón de la UEFA Champions League y el ganador de la Copa Libertadores se miden en la gran final.

Por Leandro Barraza

PSG y Flamengo se enfrentan en la Copa Intercontinental 2025
© GETTY IMAGESPSG y Flamengo se enfrentan en la Copa Intercontinental 2025

Paris Saint-Germain y Flamengo se enfrentan en la final de la Copa Intercontinental 2025. Desde las 11:00 hs (CDMX) de este miércoles, el campeón de la UEFA Champions League y el campeón de la Copa Libertadores medirán fuerzas en el Estadio Áhmad bin Ali (ubicado en Rayán, Qatar) en busca de un nuevo campeonato.

Los comandados por Luis Enrique accedieron a la final de manera directa, mientras que el Mengao tuvo que vencer a Cruz Azul en el Derbi de las Américas y luego superó a Pyramids por 2-0 en la Copa Challenger para sacar su boleto a la última instancia contra PSG. A continuación el minuto a minuto y toda la acción EN VIVO.

¡Alineación confirmada de Flamengo!

  • Agustín Rossi
  • Alex Sandro
  • Léo Pereira
  • Leonardo Ortiz
  • Guillermo Varela
  • Giorgian de Arrascaeta
  • Jorge Carrascal
  • Jorginho
  • Erick Pulgar
  • Bruno Henrique
  • Gonzalo Plata

Horario del partido por países

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 11:00 a.m.
  • Perú, Colombia, Ecuador: 12:00 p.m.
  • Bolivia, Venezuela: 1:00 p.m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 2:00 p.m.
  • Estados Unidos: 12:00 p.m.
  • España: 6:00 p.m.

¿Dónde ver la final de la Copa Intercontinental 2025?

El partido por el trofeo de la Copa Intercontinental se podrá seguir en vivo y en directo a lo largo y ancho de México, en forma online, vía streaming, a través de FIFA+. Esta plataforma oficial de la Federación será la única pantalla donde se transmitirá el encuentro

¡BIENVENIDOS A LA COBERTURA EN VIVO DE LA GRAN FINAL DE LA COPA INTERCONTINENTAL!

PSG y Flamengo se enfrentarán en Qatar en busca de coronarse como el mejor equipo del mundo.

leandro barraza
Leandro Barraza
